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Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе - 12.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:47+0300
2024-09-12T09:47+0300
вооружения
сша
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на официальные документы ведомства.Согласно данным агентства, в рамках контракта планируется расширение моделирования подобных ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.Кроме того, компания должна будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для расширения географического охвата моделирования и обновления программного кода для других регионов. Общая стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США.В агентстве заключили, что контракт является эксклюзивным и не предполагает участие других подрядчиков.
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сша, россия, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, ядерное оружие
09:47 12.09.2024
 
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе

РИА Новости: Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на официальные документы ведомства.
Согласно данным агентства, в рамках контракта планируется расширение моделирования подобных ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.
Кроме того, компания должна будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для расширения географического охвата моделирования и обновления программного кода для других регионов. Общая стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США.
В агентстве заключили, что контракт является эксклюзивным и не предполагает участие других подрядчиков.
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ВооруженияСШАРОССИЯядерное оружие
 
 
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