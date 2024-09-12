https://1prime.ru/20240912/pentagon-851515699.html
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе - 12.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:47+0300
2024-09-12T09:47+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на официальные документы ведомства.Согласно данным агентства, в рамках контракта планируется расширение моделирования подобных ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.Кроме того, компания должна будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для расширения географического охвата моделирования и обновления программного кода для других регионов. Общая стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США.В агентстве заключили, что контракт является эксклюзивным и не предполагает участие других подрядчиков.
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сша, россия, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, ядерное оружие
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
РИА Новости: Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минобороны США заключило контракт с местной компанией на исследование влияния ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на официальные документы ведомства.
Согласно данным агентства, в рамках контракта планируется расширение моделирования подобных ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию.
Кроме того, компания должна будет использовать программное обеспечение и компьютерный код для расширения географического охвата моделирования и обновления программного кода для других регионов. Общая стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США.
В агентстве заключили, что контракт является эксклюзивным и не предполагает участие других подрядчиков.
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