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Россияне назвали самую престижную профессию - 12.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россияне назвали самую престижную профессию
Россияне назвали самую престижную профессию - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали самую престижную профессию
Россияне считают профессии IT-специалиста и врача наиболее престижными, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:40+0300
2024-09-12T17:40+0300
экономика
рынок труда
россия
вциом
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россияне считают профессии IT-специалиста и врача наиболее престижными, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Опрошенные граждане высказались в пользу двух профессий: 32% отдали предпочтение именно им. На втором месте по популярности оказались представители силовых структур и рабочие специальности — их выбрали 17% респондентов. К сожалению, авторитет педагога снизился. В 2024 году за эту профессию высказались 13% опрошенных, хотя в 2023 году их было 16%, а в 2021 — 19%.В топ-5 престижных профессий вошли инженеры (11%) и юристы (9%). В стране наблюдается рост популярности инженерных специальностей. Два процента респондентов считали их престижными в 2006 году, а с 2018 года этот показатель начал расти. В то же время популярность юристов и экономистов упала. Если в 2006 году престиж юристов поддерживали 28% респондентов, то в 2024 году — только 9%. Экономисты потеряли с 30% в 2006 году до 7% за последние два года.Социологи также отметили, что после начала специальной военной операции россияне стали в три раза чаще говорить о силовиках как о профессии, приносящей доход. В 2021 году доля таких респондентов составляла пять процентов, а в 2024 году она выросла до 14 процентов.
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рынок труда, россия, вциом
Экономика, рынок труда, РОССИЯ, ВЦИОМ
17:40 12.09.2024
 
Россияне назвали самую престижную профессию

ВЦИОМ: рейтинг престижных профессий возглавили айтишники и врачи

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россияне считают профессии IT-специалиста и врача наиболее престижными, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрошенные граждане высказались в пользу двух профессий: 32% отдали предпочтение именно им. На втором месте по популярности оказались представители силовых структур и рабочие специальности — их выбрали 17% респондентов. К сожалению, авторитет педагога снизился. В 2024 году за эту профессию высказались 13% опрошенных, хотя в 2023 году их было 16%, а в 2021 — 19%.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
3 сентября, 16:25
В топ-5 престижных профессий вошли инженеры (11%) и юристы (9%). В стране наблюдается рост популярности инженерных специальностей. Два процента респондентов считали их престижными в 2006 году, а с 2018 года этот показатель начал расти. В то же время популярность юристов и экономистов упала. Если в 2006 году престиж юристов поддерживали 28% респондентов, то в 2024 году — только 9%. Экономисты потеряли с 30% в 2006 году до 7% за последние два года.
Социологи также отметили, что после начала специальной военной операции россияне стали в три раза чаще говорить о силовиках как о профессии, приносящей доход. В 2021 году доля таких респондентов составляла пять процентов, а в 2024 году она выросла до 14 процентов.
 
Экономикарынок трудаРОССИЯВЦИОМ
 
 
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