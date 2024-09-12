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ЦБ отметил сокращение профицита текущего счета платежного балана
ЦБ отметил сокращение профицита текущего счета платежного балана - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение профицита текущего счета платежного балана
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за август текущего года снизилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:07+0300
2024-09-12T16:07+0300
2024-09-12T16:24+0300
банк россии
сальдо внешней торговли
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за август текущего года снизилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 2,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."Сальдо счета текущих операций в августе 2024 года составило 2,5 миллиарда долларов США против дефицита в размере 1,6 миллиарда долларов США в июле 2024 года. Изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов", - говорится в сообщении регулятора. В августе 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 5,4 миллиарда долларов.По данным ЦБ, по итогам января - августа 2024 года профицит счета текущих операций составил 40,5 миллиарда долларов США (29 миллиардов долларов годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса на 11,7 миллиарда долларов, преимущественно связанное со снижением импорта товаров.Положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе также снизилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,4 миллиарда долларов."Профицит баланса внешней торговли товарами немного уменьшился до 8,4 млрд долларов США (июль: 8,7 млрд долларов США) ввиду снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов", - сообщает ЦБ.По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе 2023 года составляло 11,7 миллиарда долларов.
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сальдо внешней торговли
Банк России, сальдо внешней торговли
ЦБ отметил сокращение профицита текущего счета платежного балана
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса за август составил $2,5 млрд
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за август текущего года снизилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 2,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"Сальдо счета текущих операций в августе 2024 года составило 2,5 миллиарда долларов США против дефицита в размере 1,6 миллиарда долларов США в июле 2024 года. Изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов", - говорится в сообщении регулятора. В августе 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 5,4 миллиарда долларов.
По данным ЦБ, по итогам января - августа 2024 года профицит счета текущих операций составил 40,5 миллиарда долларов США (29 миллиардов долларов годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса на 11,7 миллиарда долларов, преимущественно связанное со снижением импорта товаров.
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе также снизилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,4 миллиарда долларов.
"Профицит баланса внешней торговли товарами немного уменьшился до 8,4 млрд долларов США (июль: 8,7 млрд долларов США) ввиду снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов", - сообщает ЦБ.
По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе 2023 года составляло 11,7 миллиарда долларов.