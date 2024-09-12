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РЖД опровергли информацию о росте тарифа на грузоперевозки с востока - 12.09.2024, ПРАЙМ
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РЖД опровергли информацию о росте тарифа на грузоперевозки с востока
РЖД опровергли информацию о росте тарифа на грузоперевозки с востока - 12.09.2024, ПРАЙМ
РЖД опровергли информацию о росте тарифа на грузоперевозки с востока
Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течение года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки,... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:00+0300
2024-09-12T13:04+0300
ржд
россия
дальний восток
тариф
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течение года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки, прокомментировали РИА Новости в компании.Газета "Известия" ранее в четверг написала о нехватке вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. По данным издания, в логистических компаниях утверждают, что из-за этого стоимость доставки поднялась на 20 процентов. Причиной назывался троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по сети РЖД и в отечественных вагонах. "За последние шесть лет парк увеличился на 235 тысяч единиц и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц", - прокомментировали в РЖД. Перевозчик добавил, что в условиях высокой загруженности Восточного полигона подача порожних платформ из Сибири и европейской части страны для погрузки контейнеров приведёт к неэффективному использованию пропускной способности.РЖД с помощью технологии перевозок контейнеров в полувагонах совместно с другими участниками рынка обеспечивают вывоз повышенных объемов контейнерного импорта. Для стимулирования использования этой технологии РЖД введена скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока.Объем перевозок контейнеров с Дальнего Востока увеличился за 8 месяцев текущего года на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3237 TEU в среднем сутки. Перевозки контейнеров в полувагонах выросли к прошлому году на 70% - до 942 TEU в среднем в сутки.
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ржд, россия, дальний восток, тариф
РЖД, РОССИЯ, Дальний Восток, тариф
13:00 12.09.2024 (обновлено: 13:04 12.09.2024)
 
РЖД опровергли информацию о росте тарифа на грузоперевозки с востока

РЖД: роста тарифа на грузоперевозки с востока и дефиците парка нет

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течение года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки, прокомментировали РИА Новости в компании.
Газета "Известия" ранее в четверг написала о нехватке вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. По данным издания, в логистических компаниях утверждают, что из-за этого стоимость доставки поднялась на 20 процентов. Причиной назывался троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по сети РЖД и в отечественных вагонах.
"За последние шесть лет парк увеличился на 235 тысяч единиц и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц", - прокомментировали в РЖД. Перевозчик добавил, что в условиях высокой загруженности Восточного полигона подача порожних платформ из Сибири и европейской части страны для погрузки контейнеров приведёт к неэффективному использованию пропускной способности.
РЖД с помощью технологии перевозок контейнеров в полувагонах совместно с другими участниками рынка обеспечивают вывоз повышенных объемов контейнерного импорта. Для стимулирования использования этой технологии РЖД введена скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока.
Объем перевозок контейнеров с Дальнего Востока увеличился за 8 месяцев текущего года на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3237 TEU в среднем сутки. Перевозки контейнеров в полувагонах выросли к прошлому году на 70% - до 942 TEU в среднем в сутки.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В РЖД оценили рост объема перевозок пассажиров
2 сентября, 10:56
 
РЖДРОССИЯДальний Востоктариф
 
 
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