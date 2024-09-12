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Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/rekonstruktsiya-851533553.html
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T19:32+0300
2024-09-12T19:32+0300
экономика
минобороны
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — ПРАЙМ. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова.Путин отметил, что часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции, для чего необходимо создать программу реновации медучреждений министерства обороны.Глава государства попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.
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минобороны, владимир путин
Экономика, Минобороны, Владимир Путин
19:32 12.09.2024
 
Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ

Путин: Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ

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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — ПРАЙМ. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова.
Путин отметил, что часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции, для чего необходимо создать программу реновации медучреждений министерства обороны.
Глава государства попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.
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