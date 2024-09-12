https://1prime.ru/20240912/rekonstruktsiya-851533553.html

Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ

Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны РФ

Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T19:32+0300

2024-09-12T19:32+0300

2024-09-12T19:32+0300

экономика

минобороны

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83431/91/834319165_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_40c0d639536dc01af4de03843723a1ce.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — ПРАЙМ. Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно-медицинской академии им. Кирова.Путин отметил, что часть военно-медицинских учреждений нуждается в реконструкции, для чего необходимо создать программу реновации медучреждений министерства обороны.Глава государства попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385854.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны, владимир путин