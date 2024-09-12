https://1prime.ru/20240912/rostekh-851513946.html

ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С

ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С - 12.09.2024, ПРАЙМ

ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T08:07+0300

2024-09-12T08:07+0300

2024-09-12T08:07+0300

россия

ростех

су-57

су-35

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. "Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой. "Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолётом фронтовой авиации в России", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.Кроме того, сообщается, что корпорация с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов.

https://1prime.ru/20240902/sroki-851277316.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, су-57, су-35