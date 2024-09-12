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ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С - 12.09.2024, ПРАЙМ
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ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С
ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С - 12.09.2024, ПРАЙМ
ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T08:07+0300
2024-09-12T08:07+0300
россия
ростех
су-57
су-35
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. "Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой. "Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолётом фронтовой авиации в России", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.Кроме того, сообщается, что корпорация с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов.
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россия, ростех, су-57, су-35
РОССИЯ, Ростех, Су-57, Су-35
08:07 12.09.2024
 
ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С

"Ростех": ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые.
"Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
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Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой.
"Количество истребителей пятого поколения, поступающих в ВКС России, ежегодно увеличивается. На сегодняшний день перспективный авиационный комплекс пятого поколения Су-57 является самым современным самолётом фронтовой авиации в России", - добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Кроме того, сообщается, что корпорация с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов.
 
РОССИЯРостехСу-57Су-35
 
 
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