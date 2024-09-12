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Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%
Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99% - 12.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,99%, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T19:04+0300
2024-09-12T19:04+0300
2024-09-12T19:04+0300
рынки
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,99%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,99%, до 2615 пунктов, долларовый РТС – на 1,82%, до 904,16 пункта.
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рынки
Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%
Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,99%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,99%, до 2615 пунктов, долларовый РТС – на 1,82%, до 904,16 пункта.