https://1prime.ru/20240912/rynok-851533193.html

Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%

Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99% - 12.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,99%

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,99%, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T19:04+0300

2024-09-12T19:04+0300

2024-09-12T19:04+0300

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,99%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,99%, до 2615 пунктов, долларовый РТС – на 1,82%, до 904,16 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки