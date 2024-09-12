https://1prime.ru/20240912/rynok-aktsiy-851514171.html

Неопределенность на рынках: как данные по инфляции в США повлияли на рубль

Неопределенность на рынках: как данные по инфляции в США повлияли на рубль - 12.09.2024, ПРАЙМ

Неопределенность на рынках: как данные по инфляции в США повлияли на рубль

В среду, 11 сентября, по итогам дня рубль частично отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 90,37 рубля, евро/рубль - на 0,20%, | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T08:42+0300

2024-09-12T08:42+0300

2024-09-12T08:42+0300

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В среду, 11 сентября, по итогам дня рубль частично отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 90,37 рубля, евро/рубль - на 0,20%, до 99,37 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,07%, до 12,69 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют: доллар - 91,2653 рубля, а евро - 100,7421 рубля. Российский рубль укреплялся в первой половине дня и растерял часть прибыли после публикации данных по инфляции в США. Влияние на рынок оказало увеличение положительного сальдо торгового баланса России за первые семь месяцев 2024 года. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, экспорт страны показал небольшой рост, в то время как импорт заметно сократился. Это создало определенную поддержку для рубля. В среду доллар немного восстановил позиции после неожиданного роста базовой инфляции в США в августе. Годовая инфляция в США в августе снизилась до 2,5%, что может позволить Федеральной резервной системе снизить процентные ставки на ближайшем заседании. По сравнению с июльским уровнем в 2,9% августовская инфляция оказалась ниже прогноза в 2,6%. Базовый индекс потребительских цен остался на уровне 3,2%. Уровень инфляции стал самым низким с февраля 2021 года. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,2%, что соответствует ожиданиям, однако базовый индекс увеличился на 0,3%, немного превысив прогноз. После публикации данных по инфляции индексы изначально упали, поскольку инвесторы были обеспокоены увеличением базового индекса потребительских цен на 0,3% — выше ожиданий в 0,2%. Это создало озабоченность относительно того, что ФРС может отложить снижение процентных ставок. Однако позже настроения изменились, когда инвесторы осознали, что общая инфляция снизилась до трёхлетнего минимума. Это облегчило неопределенность вокруг возможного снижения ставок. Рынки начали расти, так как трейдеры стали уверены, что ФРС всё же снизит ставки на 25 базисных пунктов. Доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась на 0,08 процентных пункта до 3,69%.На нефтяном рынке также наблюдалась волатильность. По итогам дня баррель Brent вырос на 1,48%, до 70,69 доллара. Неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США оказало давление на котировки, но на общем фоне рискованных активов цена закрылась в плюсе. Пересмотр настроений после публикации данных по инфляции заставил покупателей покупать фьючерсы на нефть. Дополнительным фактором неопределенности стало приближение урагана "Франсин" к побережью Луизианы. Это привело к временной приостановке работы значительной части нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, что может оказать влияние на рынок. В четверг, 12 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71 доллар. После вчерашнего отскока на рынке начали складываться положительные технические факторы в пользу восстановления. Позиции покупателей значительно укрепятся, если они смогут закрыть день выше 72,50 доллара. Пока цена торгуется ниже 72 долларов за баррель, сохраняются риски обновления минимума 68,64 доллара. Ситуация на валютном и нефтяном рынках остается неопределенной. Курс доллара торгуется вблизи 90 рублей. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13 сентября) и дальнейшая динамика цен на энергоносители окажут влияние на курс рубля в ближайшей перспективе. Если к закрытию дня цена опять подберется к 90,70 рубля, то все-таки нужно быть готовым к продолжению укрепления доллара США до 91,50 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, до 2668,03 п., индекс РТС - на 0,29%, до 920,93 п. У покупателей не получается переломить "медвежий" тренд и выйти на глубокую восходящую коррекцию. Они почти полностью растеряли всю прибыль от отскока. Вероятность пройти 2660 составляет более 80%. Сохраняю цель 2605 - 2615 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, нефть