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В Бельгии предупредили ЕС о последствиях введения санкций против СПГ из РФ

В Бельгии предупредили ЕС о последствиях введения санкций против СПГ из РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

В Бельгии предупредили ЕС о последствиях введения санкций против СПГ из РФ

Санкции ЕС против российского сжиженного природного газа (СПГ) и их дальнейшее расширение ударят по занятым в этой отрасли европейским компаниям, а также... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:38+0300

2024-09-12T12:38+0300

2024-09-12T12:38+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Санкции ЕС против российского сжиженного природного газа (СПГ) и их дальнейшее расширение ударят по занятым в этой отрасли европейским компаниям, а также сократят предложение российского СПГ на мировом рынке, заявил РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнст. ЕС в июне этого года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. При этом в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выступила за расширение санкций ЕС против российского газа, а также заявила, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись и без российского газа, поставляемого в настоящее время транзитом через Украину. "Это (санкции против российского СПГ – ред.) уже обсуждается. Пока речь идет только о запрете на перевалку СПГ в европейских портах. К примеру, ледокольные танкеры-газовозы из России доставляют СПГ в бельгийский порт Зебрюгге, где происходит перевалка газа на классические танкеры-газовозы. Это будет запрещено, что, наверное, несколько тревожит россиян, так как у них нет достаточного количества таких танкеров для доставки газа в Азию. Эта стратегия позволяла России обеспечивать транспортировку газа из Ямала ограниченным количеством ледокольных танкеров-газовозов, число которых ограничено из-за высокой стоимости по сравнению с обычными. Это может затруднить экспорт газа из Ямала, что снизит предложение российского СПГ на мировом рынке", - сказал эксперт. Собеседник агентства также уверен, что пострадают занятые в отрасли европейские компании и их акционеры и инвесторы. "Если компания Fluxys (крупный бельгийский оператор газохранилищ и газотранспортной системы) не сможет осуществлять перевалку газа, если она не найдет возможности обходить европейский запрет, то она столкнется с трудностями, так как она осуществила огромные инвестиции в эти мощности для перевалки газа. Пострадают и акционеры этой компании, которая состоит в основном из государственного капитала", - пояснил он. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более, чем на 6%. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. Как писала в августе французская Monde, европейские санкции прежде всего ударят по терминалу Зебрюгге, который является главным хабом российского СПГ в Старом Свете. При этом в пресс-службе оператора Fluxys, комментируя РИА Новости предстоящую реализацию санкций, сослались на заявление главы компании Паскаля де Бюка бельгийским СМИ, где он сетовал на то, что реализовать запрет "будет не так легко, как кажется". Примечательно, что бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги на днях подготовил для Еврокомиссии доклад по конкурентоспособности Евросоюза, в котором констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям ЕК о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Он также указал, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России в качестве главного поставщика энергии в ЕС, привели к проблемам в европейской экономике, которые создают "экзистенциальную угрозу" сообществу. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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