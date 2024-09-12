https://1prime.ru/20240912/sanktsii-851521331.html
"Бессмысленные и ничтожные". Посольство РФ ответило на санкции Британии
"Бессмысленные и ничтожные". Посольство РФ ответило на санкции Британии - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Бессмысленные и ничтожные". Посольство РФ ответило на санкции Британии
Новые санкции Лондона против Москвы бессмысленны и не обладают юридической силой, сказано в комментарии посольства России в Британии, оказавшемся в распоряжении | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:47+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новые санкции Лондона против Москвы бессмысленны и не обладают юридической силой, сказано в комментарии посольства России в Британии, оказавшемся в распоряжении агентства РИА Новости."Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введённые Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", — отмечается в тексте комментария.В диппредставительстве также отметили, что введение новых рестрикций не повлияют на темпы достижения целей специальной военной операции на Украине и динамику развития отношений с другими странами мира.Ранее Великобритания наложила рестрикции на ряд российских судов. Так, ограничения затронули нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.
https://1prime.ru/20240911/rakety-851511038.html
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Бессмысленные и ничтожные". Посольство РФ ответило на санкции Британии
Посольство России о новых санкциях Британии: такие же бессмысленные
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Новые санкции Лондона против Москвы бессмысленны и не обладают юридической силой, сказано в комментарии посольства России в Британии, оказавшемся в распоряжении агентства РИА Новости.
"Считаем новые односторонние антироссийские ограничения, введённые Лондоном в связке с заокеанскими союзниками под несостоятельными предлогами, такими же бессмысленными и юридически ничтожными, как и все предыдущие", — отмечается в тексте комментария.
В диппредставительстве также отметили, что введение новых рестрикций не повлияют на темпы достижения целей специальной военной операции на Украине и динамику развития отношений с другими странами мира.
Ранее Великобритания наложила рестрикции на ряд российских судов. Так, ограничения затронули нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.
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