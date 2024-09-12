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Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России - 12.09.2024, ПРАЙМ

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет Европейского союза (ЕС) продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые могут "угрожать Украине", до 15 марта... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:23+0300

2024-09-12T15:23+0300

2024-09-12T15:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - ПРАЙМ. Совет Европейского союза (ЕС) продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые могут "угрожать Украине", до 15 марта 2025 года."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.Отмечается, что два человека будут исключены из списка санкций, а также будут исключены пять умерших лиц.После введения ЕС 14-го пакета антироссийских санкций под ограничения попали более 2200 физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансовую поддержку лицам, находящимся в санкционных списках. Физическим лицам также запрещено пребывать на территории ЕС, включая въезд и транзит.Режим антироссийских санкций, связанных с Украиной, был введен ЕС в 2014 году, и с тех пор санкционные списки регулярно расширялись. В настоящее время санкции действуют до 15 сентября и продлеваются каждые полгода.

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