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Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/sanktsii-851534320.html
Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона
Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона - 12.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона
Новые антироссийские рестриктивные меры Великобритании не имеют цели подорвать российскую экономику, а направлены на завоевание расположения Вашингтона и... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T20:40+0300
2024-09-12T20:41+0300
экономика
великобритания
лондон
россия
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Новые антироссийские рестриктивные меры Великобритании не имеют цели подорвать российскую экономику, а направлены на завоевание расположения Вашингтона и укрепление трансатлантического альянса, сказал РИА Новости лондонский политический аналитик Адриэль Касонта. Во вторник Великобритания ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил и командования военно-транспортной авиации Российской Федерации. Также под санкции попали пять российских судов. В среду были введены санкции ещё против десяти судов.Он отметил, что в последнем раунде санкций лейбористского правительства Великобритании риторика громче, чем влияние на экономику России или ход войны. Премьер-министр Кир Стармер, как и его предшественник Тони Блэр, стремится доказать свою надежность Вашингтону. Поэтому санкции направлены на расположение администрации Байдена и закрепление роли Великобритании в трансатлантическом альянсе.По мнению эксперта, действия Лондона можно назвать лишь формальностью. Британское правительство, вероятно, больше заинтересовано в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, чем в том, чтобы действительно повлиять на ход боевых действий. Это может быть связано с желанием получить максимальную дипломатическую выгоду при минимальных усилиях и затратах, считает Касонта.Он добавил, что в итоге, новые санкции — это лишь политический спектакль, который должен показать силу и единство Запада. Однако на практике эти меры не окажут существенного влияния на российскую экономику или на развитие конфликта. Москва сможет преодолеть эти санкции, как и все остальные. А настоящая аудитория этого шага находится за океаном.
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великобритания, лондон, россия
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, РОССИЯ
20:40 12.09.2024 (обновлено: 20:41 12.09.2024)
 
Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона

Касонта: новые антироссийские санкции Лондона направлены на укрепление альянса с США

CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / Stock Exchange TowerВид на здание Лондонской фондовой биржи
Вид на здание Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / Stock Exchange Tower
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Новые антироссийские рестриктивные меры Великобритании не имеют цели подорвать российскую экономику, а направлены на завоевание расположения Вашингтона и укрепление трансатлантического альянса, сказал РИА Новости лондонский политический аналитик Адриэль Касонта.
Во вторник Великобритания ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил и командования военно-транспортной авиации Российской Федерации. Также под санкции попали пять российских судов. В среду были введены санкции ещё против десяти судов.
Он отметил, что в последнем раунде санкций лейбористского правительства Великобритании риторика громче, чем влияние на экономику России или ход войны. Премьер-министр Кир Стармер, как и его предшественник Тони Блэр, стремится доказать свою надежность Вашингтону. Поэтому санкции направлены на расположение администрации Байдена и закрепление роли Великобритании в трансатлантическом альянсе.
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12:47
По мнению эксперта, действия Лондона можно назвать лишь формальностью. Британское правительство, вероятно, больше заинтересовано в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, чем в том, чтобы действительно повлиять на ход боевых действий. Это может быть связано с желанием получить максимальную дипломатическую выгоду при минимальных усилиях и затратах, считает Касонта.
Он добавил, что в итоге, новые санкции — это лишь политический спектакль, который должен показать силу и единство Запада. Однако на практике эти меры не окажут существенного влияния на российскую экономику или на развитие конфликта. Москва сможет преодолеть эти санкции, как и все остальные. А настоящая аудитория этого шага находится за океаном.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНРОССИЯ
 
 
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