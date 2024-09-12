https://1prime.ru/20240912/sanktsii-851534320.html

Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона

Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона - 12.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, на что направлены новые санкции Лондона

Новые антироссийские рестриктивные меры Великобритании не имеют цели подорвать российскую экономику, а направлены на завоевание расположения Вашингтона и... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T20:40+0300

2024-09-12T20:40+0300

2024-09-12T20:41+0300

экономика

великобритания

лондон

россия

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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Новые антироссийские рестриктивные меры Великобритании не имеют цели подорвать российскую экономику, а направлены на завоевание расположения Вашингтона и укрепление трансатлантического альянса, сказал РИА Новости лондонский политический аналитик Адриэль Касонта. Во вторник Великобритания ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил и командования военно-транспортной авиации Российской Федерации. Также под санкции попали пять российских судов. В среду были введены санкции ещё против десяти судов.Он отметил, что в последнем раунде санкций лейбористского правительства Великобритании риторика громче, чем влияние на экономику России или ход войны. Премьер-министр Кир Стармер, как и его предшественник Тони Блэр, стремится доказать свою надежность Вашингтону. Поэтому санкции направлены на расположение администрации Байдена и закрепление роли Великобритании в трансатлантическом альянсе.По мнению эксперта, действия Лондона можно назвать лишь формальностью. Британское правительство, вероятно, больше заинтересовано в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, чем в том, чтобы действительно повлиять на ход боевых действий. Это может быть связано с желанием получить максимальную дипломатическую выгоду при минимальных усилиях и затратах, считает Касонта.Он добавил, что в итоге, новые санкции — это лишь политический спектакль, который должен показать силу и единство Запада. Однако на практике эти меры не окажут существенного влияния на российскую экономику или на развитие конфликта. Москва сможет преодолеть эти санкции, как и все остальные. А настоящая аудитория этого шага находится за океаном.

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великобритания, лондон, россия