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ЕС может усилить давление на Сербию из-за договора о поставках газа из РФ

ЕС может усилить давление на Сербию из-за договора о поставках газа из РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

ЕС может усилить давление на Сербию из-за договора о поставках газа из РФ

Евросоюз может усилить давление на Белград из-за ожидаемого продления договора о поставках газа из России, который имеет для Сербии ключевое значение, заявил в... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:19+0300

2024-09-12T12:19+0300

2024-09-12T12:19+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – ПРАЙМ. Евросоюз может усилить давление на Белград из-за ожидаемого продления договора о поставках газа из России, который имеет для Сербии ключевое значение, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 сентября с вице-премьером Сербии заявил, что намерен обсудить договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. "На нас ежедневно оказывает давление ЕС, НАТО, так называемый коллективный Запад. Это давление со временем может вырасти. Для нас ключевую роль играет достаточное и стабильное снабжение природным газом. Вы не можете так легко найти газ. Россия является нашим основным поставщиком, и мы очень довольны тем договором, который у нас есть с РФ. Я очень удовлетворен тем, что правительство России показало готовность достигнуть новое соглашение по газу очень скоро, почти сразу", - сказал сербский вице-премьер в разговоре с агентством на полях встречи высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге. По его словам, интерес Сербии как государства заключается в том, чтобы обеспечить себя газом на зиму. "Если это нехорошо для Европы, это их проблемы, пусть ищут газ где-то еще", - заключил Вулин. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок должен превысить 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В 2023-м Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

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