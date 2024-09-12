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Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала
Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала - 12.09.2024, ПРАЙМ
Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала
Финский производитель шин Nokian Tyres объявил о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB в области разработки сырья для шин из березовой коры, сообщает... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:45+0300
2024-09-12T17:45+0300
2024-09-12T17:45+0300
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Финский производитель шин Nokian Tyres объявил о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB в области разработки сырья для шин из березовой коры, сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте Reselo.В пресс-службе компании пояснили, что Reselo Rubber — материал, созданный из бересты, которая получается в результате переработки отходов целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности. Этот материал является полностью возобновляемым.Как сообщил Хайни Сиеккинен, старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres, лабораторные исследования показали, что материал Reselo Rubber обладает большим потенциалом для замены традиционных ископаемых материалов в производстве шин.Как отмечается в пресс-релизе компании Nokian Tyres, к 2030 году компания планирует достичь уровня в 50% использования возобновляемого или переработанного сырья в своих шинах.У Nokian Tyres в России был свой завод, построенный в 2005 году во Всеволожске Ленинградской области. В 2021 году компания выпускала 80% шин для легковых автомобилей в России.В 2022 компания Nokian Tyres решила уйти с российского рынка из-за ужесточения санкций против России. В марте 2023 года новым владельцем 100% долей Nokian Tyres в России стала компания "Татнефть". Завод получил название Ikon Tyres.
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финляндия, шины, швеция
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, шины, ШВЕЦИЯ
Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала
РБК: Nokian Tyres договорился с Reselo AB о производстве шин из березовой коры
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ.
Финский производитель шин Nokian Tyres объявил о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB в области разработки сырья для шин из березовой коры, сообщает РБК
со ссылкой на сообщение на сайте Reselo
.
В пресс-службе компании пояснили, что Reselo Rubber — материал, созданный из бересты, которая получается в результате переработки отходов целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности. Этот материал является полностью возобновляемым.
Как сообщил Хайни Сиеккинен, старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres, лабораторные исследования показали, что материал Reselo Rubber обладает большим потенциалом для замены традиционных ископаемых материалов в производстве шин.
В России резко подорожали автомобильные шины
Как отмечается в пресс-релизе компании Nokian Tyres, к 2030 году компания планирует достичь уровня в 50% использования возобновляемого или переработанного сырья в своих шинах.
У Nokian Tyres в России был свой завод, построенный в 2005 году во Всеволожске Ленинградской области. В 2021 году компания выпускала 80% шин для легковых автомобилей в России.
В 2022 компания Nokian Tyres решила уйти с российского рынка из-за ужесточения санкций против России. В марте 2023 года новым владельцем 100% долей Nokian Tyres в России стала компания "Татнефть". Завод получил название Ikon Tyres.