https://1prime.ru/20240912/shiny-851531497.html

Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала

Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала - 12.09.2024, ПРАЙМ

Финский Nokian Tyres договорился о производстве шин из необычного материала

Финский производитель шин Nokian Tyres объявил о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB в области разработки сырья для шин из березовой коры, сообщает... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:45+0300

2024-09-12T17:45+0300

2024-09-12T17:45+0300

экономика

финляндия

шины

швеция

https://cdnn.1prime.ru/img/76285/53/762855313_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_3873168b3f52d2f8edb85dae13fea922.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Финский производитель шин Nokian Tyres объявил о сотрудничестве со шведской компанией Reselo AB в области разработки сырья для шин из березовой коры, сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте Reselo.В пресс-службе компании пояснили, что Reselo Rubber — материал, созданный из бересты, которая получается в результате переработки отходов целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности. Этот материал является полностью возобновляемым.Как сообщил Хайни Сиеккинен, старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres, лабораторные исследования показали, что материал Reselo Rubber обладает большим потенциалом для замены традиционных ископаемых материалов в производстве шин.Как отмечается в пресс-релизе компании Nokian Tyres, к 2030 году компания планирует достичь уровня в 50% использования возобновляемого или переработанного сырья в своих шинах.У Nokian Tyres в России был свой завод, построенный в 2005 году во Всеволожске Ленинградской области. В 2021 году компания выпускала 80% шин для легковых автомобилей в России.В 2022 компания Nokian Tyres решила уйти с российского рынка из-за ужесточения санкций против России. В марте 2023 года новым владельцем 100% долей Nokian Tyres в России стала компания "Татнефть". Завод получил название Ikon Tyres.

https://1prime.ru/20240906/shiny-851394328.html

финляндия

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, шины, швеция