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Строительство города-спутника Владивостока оценили в триллион рублей

Строительство города-спутника Владивостока оценили в триллион рублей - 12.09.2024, ПРАЙМ

Строительство города-спутника Владивостока оценили в триллион рублей

Стоимость строительства города-спутника Владивостока, согласно подготовленному мастер-плану, составляет 970 миллиардов рублей, возведение первых объектов... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:51+0300

2024-09-12T12:51+0300

2024-09-12T12:52+0300

россия

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость строительства города-спутника Владивостока, согласно подготовленному мастер-плану, составляет 970 миллиардов рублей, возведение первых объектов начнется в 2025 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."На сегодня его стоимость составляет 970 миллиардов рублей и требует бюджетных инвестиций под 300 миллиардов. Это дорогой проект, и мы сейчас работаем, чтобы его стоимость выросла, но за счет частных инвестиций, а бюджетные инвестиции сократились. И когда мы достигнем коэффициента хотя бы один к пяти, тогда мы двинемся вперед", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".Министр отметил, что мастер-план строительства города-спутника Владивостока рассчитан до 2036 года. "Для нас важно взять с места в карьер. И начать параллельно и проектирование большого количества объектов в соответствии с мастер-планом, но начать строительство первого этапа, в котором непременно должны быть объекты на набережной уже в 2025 году", - уточнил Чекунков.Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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россия, дальний восток, алексей чекунков