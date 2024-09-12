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Эксперт раскрыл причину давления США на Турцию из-за отношений с Россией

Эксперт раскрыл причину давления США на Турцию из-за отношений с Россией - 12.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл причину давления США на Турцию из-за отношений с Россией

Соединенные Штаты стремятся спровоцировать разлад между Россией и Турцией, создав между ними атмосферу недоверия, считает турецкий историк и политический... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T07:38+0300

2024-09-12T07:38+0300

2024-09-12T07:39+0300

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турция

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АНКАРА, 12 сен – ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся спровоцировать разлад между Россией и Турцией, создав между ними атмосферу недоверия, считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.Эксперт подчеркнул, что именно на это направлены американские антироссийские санкции и давление Вашингтона на Анкару. По его словам, рестрикции не помогли подавить российскую экономику, но они сказались на странах, которые поддерживают торговые отношения с Россией."В частности, против Китая, Индии, Турции и Азербайджана, вплоть до некоторых европейских стран. США активно используют это оружие (санкции - ред.) против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары", - считает Перинчек. Историк уточнил, что Россия выступает в качестве большого фактора для обеспечения энергетической безопасности Турции. По его словам, действия Вашингтона призваны не дать турецкой экономике использовать те возможности, которые были созданы после наложения на Россию санкций.По его словам, в этом есть также и политическая составляющая.Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что западные государства намеренно разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.

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россия, турция, санкции против рф, сша