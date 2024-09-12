В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России
Дотком заявил о разногласиях Блинкена и Остина из-за ударов вглубь РФ
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на противоположные позиции двух представителей американской элиты по вопросу ударов по территории России, чем он поделился в социальной сети Х.
"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - ред.) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - ред.) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — сообщил он.
"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - ред.) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - ред.) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — сообщил он.
Ранее Остин рассказал, что снятия с Киева запрета на удары по российской территории не окажет существенного влияния на ход конфликта, так как на данный момент большинство военных самолетов России находится вне зоны досягаемости ракет.
В среду 11 сентября Блинкен сообщил, что в ходе рабочей поездки на Украину он обсудил этот вопрос и упомянул, что передаст американскому президенту Джо Байдену итоги переговоров.