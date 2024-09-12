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В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России
В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России
Предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на противоположные позиции двух представителей американской элиты по... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:40+0300
2024-09-12T09:44+0300
вооружения
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на противоположные позиции двух представителей американской элиты по вопросу ударов по территории России, чем он поделился в социальной сети Х."Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - ред.) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - ред.) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — сообщил он.Ранее Остин рассказал, что снятия с Киева запрета на удары по российской территории не окажет существенного влияния на ход конфликта, так как на данный момент большинство военных самолетов России находится вне зоны досягаемости ракет.В среду 11 сентября Блинкен сообщил, что в ходе рабочей поездки на Украину он обсудил этот вопрос и упомянул, что передаст американскому президенту Джо Байдену итоги переговоров.
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россия, украина, сша
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США
09:40 12.09.2024 (обновлено: 09:44 12.09.2024)
 
В Германии указали на странную особенность позиций властей США по России

Дотком заявил о разногласиях Блинкена и Остина из-за ударов вглубь РФ

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на противоположные позиции двух представителей американской элиты по вопросу ударов по территории России, чем он поделился в социальной сети Х.

"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - ред.) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - ред.) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — сообщил он.
Ранее Остин рассказал, что снятия с Киева запрета на удары по российской территории не окажет существенного влияния на ход конфликта, так как на данный момент большинство военных самолетов России находится вне зоны досягаемости ракет.
В среду 11 сентября Блинкен сообщил, что в ходе рабочей поездки на Украину он обсудил этот вопрос и упомянул, что передаст американскому президенту Джо Байдену итоги переговоров.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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