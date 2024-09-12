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В США сделали неожиданное заявление об исходе конфликта на Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В США сделали неожиданное заявление об исходе конфликта на Украине
В США сделали неожиданное заявление об исходе конфликта на Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление об исходе конфликта на Украине
Вашингтон не позволит ни одной стране выступать в качестве посредника в конфликте в Украине до президентских выборов в США. Такое мнение в разговоре с Newsweek... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:31+0300
2024-09-12T12:53+0300
политика
сша
украина
посредники
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не позволит ни одной стране выступать в качестве посредника в конфликте в Украине до президентских выборов в США. Такое мнение в разговоре с Newsweek выразил бывший начальник штаба американского госсекретаря Лоуренс Уилкерсон."США могут позволить Индонезии, Новой Зеландии, даже Бразилии или Мексике (исполнять роль номинального посредника), но мы (Штаты) будем обеспечивать значительное присутствие на заднем плане", — рассказал Уилкерсон.По словам экс-чиновника, Индия, Турция или Швейцария также могут предпринять посреднические усилия после выборов в США.Выборы главы Белого дома намечены на 5 ноября текущего года. Президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта в Украине, заявив, что Москва прекратит огонь и готова к переговорам после вывода украинских войск. Кроме того, Киеву требуется отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный статус и отменить санкции против России. Киев в свою очередь все предложения отверг.
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сша, украина, посредники
Политика, США, УКРАИНА, посредники
12:31 12.09.2024 (обновлено: 12:53 12.09.2024)
 
В США сделали неожиданное заявление об исходе конфликта на Украине

Уилкерсон: США вряд ли допустят посредничество в кризисе на Украине до выборов

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не позволит ни одной стране выступать в качестве посредника в конфликте в Украине до президентских выборов в США. Такое мнение в разговоре с Newsweek выразил бывший начальник штаба американского госсекретаря Лоуренс Уилкерсон.
"США могут позволить Индонезии, Новой Зеландии, даже Бразилии или Мексике (исполнять роль номинального посредника), но мы (Штаты) будем обеспечивать значительное присутствие на заднем плане", — рассказал Уилкерсон.
По словам экс-чиновника, Индия, Турция или Швейцария также могут предпринять посреднические усилия после выборов в США.
Выборы главы Белого дома намечены на 5 ноября текущего года. Президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта в Украине, заявив, что Москва прекратит огонь и готова к переговорам после вывода украинских войск. Кроме того, Киеву требуется отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный статус и отменить санкции против России. Киев в свою очередь все предложения отверг.
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