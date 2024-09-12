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Эксперт объяснил решение ЕЦБ понизить процентную ставку

Эксперт объяснил решение ЕЦБ понизить процентную ставку - 12.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил решение ЕЦБ понизить процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ), понизив процентную ставку, рассчитывает простимулировать слабеющий экономический рост в регионе, сообщил РИА Новости... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:43+0300

2024-09-12T17:43+0300

2024-09-12T17:43+0300

экономика

ецб

ставка

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ), понизив процентную ставку, рассчитывает простимулировать слабеющий экономический рост в регионе, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЕЦБ на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых. Европейский регулятор сегодня также понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с 0,9% ранее в июне. Прогноз роста ВВП стран валютного блока на 2025 год при этом был также понижен - до 1,3% с ожидавшихся в июне 1,4%. "Основная цель снижения ключевой ставки ЕЦБ - стимулирование слабеющего экономического роста в Еврозоне. Предпосылкой смягчения денежно-кредитной политики является "усмирение" инфляции - в августе годовая инфляция в Еврозоне снизилась до 2,2% против 5,2% годом ранее. Таким образом, инфляция приближается к таргету 2%", - отмечает эксперт. Снижение ключевой ставки, по его мнению, может способствовать снижению курса евро и, тем самым, росту импорта и снижению экспорта в Еврозоне, что будет стимулировать рост европейского производства. Также снижение ставок будет способствовать росту кредитной активности в Европе. "Не исключено, что это решение ЕЦБ может заставить ФРС снизить ставку федеральных фондов 18 сентября не на 25 базисных пунктов, как ожидает большинство экономистов, а сразу на 50", - также предполагает Осадчий.

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ецб, ставка