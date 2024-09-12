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Россияне резко нарастили покупки одного страхового продукта
Россияне резко нарастили покупки одного страхового продукта - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россияне резко нарастили покупки одного страхового продукта
В апреле-июне 2024 года взносы по накопительному страхованию жизни выросли на 105 процентов и составили 168 миллиардов рублей. Об этом пишет "Газета.ru" со... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:52+0300
2024-09-12T10:52+0300
2024-09-12T10:52+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В апреле-июне 2024 года взносы по накопительному страхованию жизни выросли на 105 процентов и составили 168 миллиардов рублей. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на слова руководителя по работе с физлицами компании "Страховой брокер AMsec24".В издании отметили, что большинство клиентов направляют накопления на образование детей, создание финансовой подушки безопасности и пенсию, а также на медицинские расходы."Многие клиенты также имеют кредиты, которые необходимо защищать, чтобы избежать финансовых проблем для своих родных в случае непредвиденных обстоятельств. В условиях повышения ключевой ставки мы отмечаем растущий интерес граждан к накоплениям и инвестициям", — рассказал собеседник газеты.В сфере некредитного страхования жизни сборы достигли 260 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем в предыдущем квартале. Объем страховых премий также увеличился на более чем 30%, заключили в газете.
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россия, страховка
Экономика, РОССИЯ, страховка
Россияне резко нарастили покупки одного страхового продукта
"Газета.ru": популярность накопительного страхования жизни в РФ взлетела вдвое
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
В апреле-июне 2024 года взносы по накопительному страхованию жизни выросли на 105 процентов и составили 168 миллиардов рублей. Об этом пишет
"Газета.ru" со ссылкой на слова руководителя по работе с физлицами компании "Страховой брокер AMsec24".
В издании отметили, что большинство клиентов направляют накопления на образование детей, создание финансовой подушки безопасности и пенсию, а также на медицинские расходы.
"Многие клиенты также имеют кредиты, которые необходимо защищать, чтобы избежать финансовых проблем для своих родных в случае непредвиденных обстоятельств. В условиях повышения ключевой ставки мы отмечаем растущий интерес граждан к накоплениям и инвестициям", — рассказал собеседник газеты.
В сфере некредитного страхования жизни сборы достигли 260 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, и на 50% больше, чем в предыдущем квартале. Объем страховых премий также увеличился на более чем 30%, заключили в газете.
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