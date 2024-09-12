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Суд в закрытом режиме рассмотрит иск МО к "Туполеву"

Суд в закрытом режиме рассмотрит иск МО к "Туполеву" - 12.09.2024, ПРАЙМ

Суд в закрытом режиме рассмотрит иск МО к "Туполеву"

Арбитражный суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме иск Минобороны России, требующего взыскать с ПАО "Туполев" почти 3 миллиарда рублей, передает корреспондент... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:11+0300

2024-09-12T15:11+0300

2024-09-12T15:11+0300

минобороны рф

иск

туполев

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме иск Минобороны России, требующего взыскать с ПАО "Туполев" почти 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На предварительном заседании суд удовлетворил ходатайство истца, которое поддержал ответчик. Как объяснил представитель Минобороны, в деле есть документы для служебного пользования, содержащие коммерческую тайну.Этот иск был подан в суд в июле. В открытых материалах суда не указаны основания исковых требований и другие подробности дела. Рассмотрение дела перенесено на октябрь.ПАО "Туполев" — это ведущее российское предприятие, которое занимается проектированием, производством и обслуживанием ракетоносцев-бомбардировщиков и специальных самолётов. Это головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации в составе Объединённой авиастроительной корпорации.

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минобороны рф, иск, туполев