https://1prime.ru/20240912/tovarooborot-851526675.html
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:13+0300
2024-09-12T15:13+0300
2024-09-12T15:18+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом."Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям", — отметил российский лидер.Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит, что сотрудничество с ней остается приоритетом для команды нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также добавил, что товарооборот России и Ирана за первые полгода вырос почти на десять процентов.Ко всему прочему, Путин также сообщил, что ожидает Пезешкиана с отдельным визитом для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Одним из приоритетных проектов сотрудничества между Россией и Ираном является развитие транспортного коридора "Север-Юг".
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россия, иран, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Путин: Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
"Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям", — отметил российский лидер.
Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит, что сотрудничество с ней остается приоритетом для команды нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также добавил, что товарооборот России и Ирана за первые полгода вырос почти на десять процентов.
Ко всему прочему, Путин также сообщил, что ожидает Пезешкиана с отдельным визитом для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Одним из приоритетных проектов сотрудничества между Россией и Ираном является развитие транспортного коридора "Север-Юг".
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией