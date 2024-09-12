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Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:13+0300
2024-09-12T15:18+0300
политика
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом."Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям", — отметил российский лидер.Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит, что сотрудничество с ней остается приоритетом для команды нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также добавил, что товарооборот России и Ирана за первые полгода вырос почти на десять процентов.Ко всему прочему, Путин также сообщил, что ожидает Пезешкиана с отдельным визитом для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Одним из приоритетных проектов сотрудничества между Россией и Ираном является развитие транспортного коридора "Север-Юг".
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россия, иран, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
15:13 12.09.2024 (обновлено: 15:18 12.09.2024)
 
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин

Путин: Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Ираном в различных областях. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
"Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям", — отметил российский лидер.
Российский президент также отметил, что Москва высоко ценит, что сотрудничество с ней остается приоритетом для команды нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также добавил, что товарооборот России и Ирана за первые полгода вырос почти на десять процентов.
Ко всему прочему, Путин также сообщил, что ожидает Пезешкиана с отдельным визитом для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Одним из приоритетных проектов сотрудничества между Россией и Ираном является развитие транспортного коридора "Север-Юг".
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
10 сентября, 15:31
 
ПолитикаРОССИЯИРАНВладимир Путин
 
 
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