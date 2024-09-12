https://1prime.ru/20240912/tsb-851523391.html
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан
Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:41+0300
2024-09-12T13:41+0300
2024-09-12T13:41+0300
россия
азербайджан
денежные переводы
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 12 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из слов директора департамента статистики Центрального банка республики Самира Насирова. "По итогам первого полугодия 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 287 миллионов долларов, Турция - 83 миллиона долларов, США - 30,5 миллиона долларов, Грузия - 17,4 миллиона долларов, Великобритания - 16,1 миллиона долларов", - сказал Насиров в ходе брифинга. По данным ЦБ республики, в 2023 году больше всего денежных переводов в Азербайджан было также из России - 1,047 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия общий объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа снизился на 36% в годовом выражении, до 567,8 миллиона долларов. Объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году составил 1,655 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240911/rynok-aktsiy-851503513.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, денежные переводы
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, денежные переводы
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан
ЦБ: Россия удержала лидерство в объеме денежных переводов в Азербайджан
БАКУ, 12 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из слов директора департамента статистики Центрального банка республики Самира Насирова.
"По итогам первого полугодия 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 287 миллионов долларов, Турция - 83 миллиона долларов, США - 30,5 миллиона долларов, Грузия - 17,4 миллиона долларов, Великобритания - 16,1 миллиона долларов", - сказал Насиров в ходе брифинга.
По данным ЦБ республики, в 2023 году больше всего денежных переводов в Азербайджан было также из России - 1,047 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия общий объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа снизился на 36% в годовом выражении, до 567,8 миллиона долларов.
Объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году составил 1,655 миллиарда долларов.
Российский рынок акций слабо колеблется с приближением заседания ЦБ