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Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан - 12.09.2024, ПРАЙМ
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан
Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:41+0300
2024-09-12T13:41+0300
россия
азербайджан
денежные переводы
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БАКУ, 12 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из слов директора департамента статистики Центрального банка республики Самира Насирова. "По итогам первого полугодия 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 287 миллионов долларов, Турция - 83 миллиона долларов, США - 30,5 миллиона долларов, Грузия - 17,4 миллиона долларов, Великобритания - 16,1 миллиона долларов", - сказал Насиров в ходе брифинга. По данным ЦБ республики, в 2023 году больше всего денежных переводов в Азербайджан было также из России - 1,047 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия общий объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа снизился на 36% в годовом выражении, до 567,8 миллиона долларов. Объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году составил 1,655 миллиарда долларов.
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россия, азербайджан, денежные переводы
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, денежные переводы
13:41 12.09.2024
 
Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан

ЦБ: Россия удержала лидерство в объеме денежных переводов в Азербайджан

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 12 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из слов директора департамента статистики Центрального банка республики Самира Насирова.
"По итогам первого полугодия 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 287 миллионов долларов, Турция - 83 миллиона долларов, США - 30,5 миллиона долларов, Грузия - 17,4 миллиона долларов, Великобритания - 16,1 миллиона долларов", - сказал Насиров в ходе брифинга.
По данным ЦБ республики, в 2023 году больше всего денежных переводов в Азербайджан было также из России - 1,047 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия общий объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа снизился на 36% в годовом выражении, до 567,8 миллиона долларов.
Объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году составил 1,655 миллиарда долларов.
Котировки, сток
Российский рынок акций слабо колеблется с приближением заседания ЦБ
Вчера, 16:00
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНденежные переводы
 
 
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