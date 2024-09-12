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Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан

Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россия снова стала лидером по объему денежных переводов в Азербайджан

Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T13:41+0300

2024-09-12T13:41+0300

2024-09-12T13:41+0300

россия

азербайджан

денежные переводы

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БАКУ, 12 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает лидировать в объеме денежных переводов в Азербайджан по итогам первого полугодия 2024 года с показателем в 287 миллионов долларов, следует из слов директора департамента статистики Центрального банка республики Самира Насирова. "По итогам первого полугодия 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 287 миллионов долларов, Турция - 83 миллиона долларов, США - 30,5 миллиона долларов, Грузия - 17,4 миллиона долларов, Великобритания - 16,1 миллиона долларов", - сказал Насиров в ходе брифинга. По данным ЦБ республики, в 2023 году больше всего денежных переводов в Азербайджан было также из России - 1,047 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия общий объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа снизился на 36% в годовом выражении, до 567,8 миллиона долларов. Объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году составил 1,655 миллиарда долларов.

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россия, азербайджан, денежные переводы