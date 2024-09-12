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Банк России выдал лицензию биржи "Центральной торговой системе"
Банк России выдал лицензию биржи "Центральной торговой системе" - 12.09.2024, ПРАЙМ
Банк России выдал лицензию биржи "Центральной торговой системе"
Банк России принял решение о выдаче лицензии биржи АО "Биржа "Центральная торговая система", сообщает площадка. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:45+0300
2024-09-12T13:45+0300
2024-09-12T13:45+0300
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение о выдаче лицензии биржи АО "Биржа "Центральная торговая система", сообщает площадка. "Двенадцатого сентября 2024 года комитетом по финансовому надзору Банка России принято решение о выдаче акционерному обществу "Биржа "Центральная торговая система" лицензии биржи", - говорится в сообщении площадки. ЦТС становится седьмой организацией в России, получившей лицензию биржи. Получение такой лицензии позволяет увеличить объем ликвидности на спотовом товарном рынке, привлекать новых участников торгов, отраслевое регулирование которых требует заключать сделки на биржевых торгах, расширить перечень доступных рынков и инструментов, уточняется там же. Ранее, в 2021 году, система получила лицензию ЦБ на проведение организованных торгов, а в мае этого года - лицензию на клиринговую деятельность. ЦТС уточняет, что нацелена на максимальный охват товарного рынка и на модернизацию инфраструктуры организованных торгов для предприятий малого и среднего бизнеса.
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россия, биржа
Банк России выдал лицензию биржи "Центральной торговой системе"
"Центральная торговая система" получила от Банка России лицензию биржи
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение о выдаче лицензии биржи АО "Биржа "Центральная торговая система", сообщает площадка.
"Двенадцатого сентября 2024 года комитетом по финансовому надзору Банка России принято решение о выдаче акционерному обществу "Биржа "Центральная торговая система" лицензии биржи", - говорится в сообщении площадки.
ЦТС становится седьмой организацией в России, получившей лицензию биржи.
Получение такой лицензии позволяет увеличить объем ликвидности на спотовом товарном рынке, привлекать новых участников торгов, отраслевое регулирование которых требует заключать сделки на биржевых торгах, расширить перечень доступных рынков и инструментов, уточняется там же.
Ранее, в 2021 году, система получила лицензию ЦБ на проведение организованных торгов, а в мае этого года - лицензию на клиринговую деятельность.
ЦТС уточняет, что нацелена на максимальный охват товарного рынка и на модернизацию инфраструктуры организованных торгов для предприятий малого и среднего бизнеса.
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