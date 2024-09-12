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"Детский мир" продлит ограничение цен на уровне 2023 года - 12.09.2024, ПРАЙМ
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"Детский мир" продлит ограничение цен на уровне 2023 года
"Детский мир" продлит ограничение цен на уровне 2023 года - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Детский мир" продлит ограничение цен на уровне 2023 года
Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" продлевает до 1 марта 2025 года ограничение цен на уровне 2023 года на ряд рюкзаков и ранцев, а... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:34+0300
2024-09-12T10:34+0300
экономика
детский мир
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" продлевает до 1 марта 2025 года ограничение цен на уровне 2023 года на ряд рюкзаков и ранцев, а также на некоторые канцелярские товары, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ранее, в июле, ритейлер сообщил, что зафиксировал цены на уровне 2023 года на ряд позиций канцелярских и школьных товаров. "Детский мир" продлевает ограничение цен до 1 марта 2025 года. Ранее торговая сеть зафиксировала на уровне 2023 года цены на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, а также на 32 позиции канцелярских товаров", - говорится в сообщении ФАС. По словам службы, компания будет ежеквартально предоставлять ФАС информацию об исполнении добровольных обязательств. По мнению ведомства, поддержка сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров. Группа компаний "Детский мир" - мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". Магазины компании расположены в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.
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детский мир, фас рф
Экономика, Детский мир, ФАС РФ
10:34 12.09.2024
 
"Детский мир" продлит ограничение цен на уровне 2023 года

ФАС: "Детский мир" продлевает до 1 марта ограничение цен на уровне 2023 года

"детский мир"
детский мир
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" продлевает до 1 марта 2025 года ограничение цен на уровне 2023 года на ряд рюкзаков и ранцев, а также на некоторые канцелярские товары, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Ранее, в июле, ритейлер сообщил, что зафиксировал цены на уровне 2023 года на ряд позиций канцелярских и школьных товаров.
"Детский мир" продлевает ограничение цен до 1 марта 2025 года. Ранее торговая сеть зафиксировала на уровне 2023 года цены на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, а также на 32 позиции канцелярских товаров", - говорится в сообщении ФАС.
По словам службы, компания будет ежеквартально предоставлять ФАС информацию об исполнении добровольных обязательств.
По мнению ведомства, поддержка сетью инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров.
Группа компаний "Детский мир" - мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". Магазины компании расположены в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.
 
ЭкономикаДетский мирФАС РФ
 
 
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