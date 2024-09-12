https://1prime.ru/20240912/turizm-851524483.html

Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы

Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы - 12.09.2024, ПРАЙМ

Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы

Въездные туроператоры отмечают для первой половины осени рост в годовом выражении в полтора-два раза количества бронирований туров иностранцев в Россию,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:14+0300

2024-09-12T14:14+0300

2024-09-12T14:14+0300

россия

системы бронирования отелей

туры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849683323_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3472c54dc0227cd9bd9aba9b7ce357b7.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Въездные туроператоры отмечают для первой половины осени рост в годовом выражении в полтора-два раза количества бронирований туров иностранцев в Россию, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, сообщают о значительном росте количества бронирований туров иностранных граждан в Россию в первой половине осени 2024 года. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований увеличилось в полтора-два раза. Это связано с тем, что после окончания высокого сезона экскурсионных поездок начинается сезон деловой активности. При этом прошедшим летом количество организованных иностранных туристов в России выросло в два с половиной - три раза, добавляет АТОР. Вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подчеркнул, что сентябрь и октябрь – это завершение летнего сезона, который традиционно привлекает много туристов. В это время доля деловых поездок значительно увеличивается. По осенним бронированиям мы видим, что количество иностранных туристов, путешествующих организованными группами, примерно в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.. По информации "Интуриста", осенью наблюдался рост числа иностранных туристов из постсоветских стран. Это связано с увеличением деловой активности. Китай продолжает оставаться основным источником организованных туристов, приезжающих в Россию. Это обусловлено наличием безвизового режима для групповых поездок. За три летних месяца, по данным ассоциации "Мир без границ", таким образом в Россию прибыли почти 350 тысяч граждан Китая.Туроператоры отмечают, что и осенью, и летом иностранцы выбирают в России ограниченный набор направлений. Например, китайские туристы чаще всего посещают Приморье, Приамурье, Москву, Санкт-Петербург, города Сибири и Урала.Также активно развиваются туристические рынки арабских стран Персидского залива, Ирана и Индии. Об этом сообщают в ассоциации. По данным компании Space Travel, граждане арабских стран предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и на Алтай. Это отмечает АТОР.

https://1prime.ru/20240831/chernogoriya-851245918.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, системы бронирования отелей, туры