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Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы
Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы - 12.09.2024, ПРАЙМ
Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы
Въездные туроператоры отмечают для первой половины осени рост в годовом выражении в полтора-два раза количества бронирований туров иностранцев в Россию,... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:14+0300
2024-09-12T14:14+0300
россия
системы бронирования отелей
туры
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Въездные туроператоры отмечают для первой половины осени рост в годовом выражении в полтора-два раза количества бронирований туров иностранцев в Россию, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, сообщают о значительном росте количества бронирований туров иностранных граждан в Россию в первой половине осени 2024 года. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований увеличилось в полтора-два раза. Это связано с тем, что после окончания высокого сезона экскурсионных поездок начинается сезон деловой активности. При этом прошедшим летом количество организованных иностранных туристов в России выросло в два с половиной - три раза, добавляет АТОР. Вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подчеркнул, что сентябрь и октябрь – это завершение летнего сезона, который традиционно привлекает много туристов. В это время доля деловых поездок значительно увеличивается. По осенним бронированиям мы видим, что количество иностранных туристов, путешествующих организованными группами, примерно в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.. По информации "Интуриста", осенью наблюдался рост числа иностранных туристов из постсоветских стран. Это связано с увеличением деловой активности. Китай продолжает оставаться основным источником организованных туристов, приезжающих в Россию. Это обусловлено наличием безвизового режима для групповых поездок. За три летних месяца, по данным ассоциации "Мир без границ", таким образом в Россию прибыли почти 350 тысяч граждан Китая.Туроператоры отмечают, что и осенью, и летом иностранцы выбирают в России ограниченный набор направлений. Например, китайские туристы чаще всего посещают Приморье, Приамурье, Москву, Санкт-Петербург, города Сибири и Урала.Также активно развиваются туристические рынки арабских стран Персидского залива, Ирана и Индии. Об этом сообщают в ассоциации. По данным компании Space Travel, граждане арабских стран предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и на Алтай. Это отмечает АТОР.
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россия, системы бронирования отелей, туры
РОССИЯ, системы бронирования отелей, туры
14:14 12.09.2024
 
Туроператоры отметили рост бронирований туров в РФ из-за границы

Туроператоры отметили рост в 1,5-2 раза бронирований туров на осень в РФ из-за границы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Въездные туроператоры отмечают для первой половины осени рост в годовом выражении в полтора-два раза количества бронирований туров иностранцев в Россию, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, сообщают о значительном росте количества бронирований туров иностранных граждан в Россию в первой половине осени 2024 года. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований увеличилось в полтора-два раза.
Это связано с тем, что после окончания высокого сезона экскурсионных поездок начинается сезон деловой активности.
При этом прошедшим летом количество организованных иностранных туристов в России выросло в два с половиной - три раза, добавляет АТОР.
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Вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин подчеркнул, что сентябрь и октябрь – это завершение летнего сезона, который традиционно привлекает много туристов. В это время доля деловых поездок значительно увеличивается.
По осенним бронированиям мы видим, что количество иностранных туристов, путешествующих организованными группами, примерно в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года..
По информации "Интуриста", осенью наблюдался рост числа иностранных туристов из постсоветских стран. Это связано с увеличением деловой активности. Китай продолжает оставаться основным источником организованных туристов, приезжающих в Россию. Это обусловлено наличием безвизового режима для групповых поездок. За три летних месяца, по данным ассоциации "Мир без границ", таким образом в Россию прибыли почти 350 тысяч граждан Китая.
Туроператоры отмечают, что и осенью, и летом иностранцы выбирают в России ограниченный набор направлений. Например, китайские туристы чаще всего посещают Приморье, Приамурье, Москву, Санкт-Петербург, города Сибири и Урала.
Также активно развиваются туристические рынки арабских стран Персидского залива, Ирана и Индии. Об этом сообщают в ассоциации. По данным компании Space Travel, граждане арабских стран предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и на Алтай. Это отмечает АТОР.
 
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