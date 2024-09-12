https://1prime.ru/20240912/turizm-851533407.html

В России отметили рост турпоездок по стране в бархатный сезон в 2024 году

В России отметили рост турпоездок по стране в бархатный сезон в 2024 году - 12.09.2024, ПРАЙМ

В России отметили рост турпоездок по стране в бархатный сезон в 2024 году

В бархатный сезон 2024 года россияне стали чаще путешествовать по стране, а туры на это время стали дешевле на 13—15% по сравнению с летом, рассказал... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T19:21+0300

2024-09-12T19:21+0300

2024-09-12T19:21+0300

россия

российские туристы

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В бархатный сезон 2024 года россияне стали чаще путешествовать по стране, а туры на это время стали дешевле на 13—15% по сравнению с летом, рассказал вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин на пресс-конференции "Итоги летнего туристического сезона 2024 и прогнозы на осень". "Мы понимаем, что наши россияне привыкли отдыхать летом, на лето приходится около 50% всех поездок, а на сентябрь примерно 15% в целом по всем направлениям. Для бархатного сезона результаты хорошие, они лучше, чем сентябрь-октябрь 2023 года примерно на 20%, ожидаем, что этот тренд сохранится до конца года и захватит новогодние праздники. По ценам - как правило, происходит снижение цен... В этом году снижение составляет 13-15%, наверное, это говорит о том, что отели себя хорошо чувствуют, они не боятся ошибиться с ценой, и верят, что по этой цене можно будет продать сентябрьское размещение", - сказал Ромашкин. Чаще всего осенью россияне едут в Краснодарский край и Кавказские Минеральные воды. По словам Ромашкина, летом это направление было на четвертом месте. Популярность Минеральных вод объясняется тем, что те, кто отдыхает в санаториях, не любят жаркое время.Крым сохраняет рекордные летние показатели, а по рынку в сентябре-октябре будет 25-30% прироста к 2023 году. В отличие от пляжных направлений Москва и Санкт-Петербург могут легко увеличить турпоток.Вице-президент по международному туризму АТОР Артур Мурадян сообщил, что иностранный туризм вернулся в Россию, но не в прежних объемах. Большая часть туристов – из Китая, в том числе путешествующих по безвизовому режиму. При этом интерес туристов сосредоточен на Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге.

https://1prime.ru/20240904/turizm-851328744.html

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россия, российские туристы