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СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
Владимир Зеленский передал план использования ракет дальнего действия для ударов по России и список возможных целей госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:17+0300
2024-09-12T09:17+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
энтони блинкен
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский передал план использования ракет дальнего действия для ударов по России и список возможных целей госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает телеканал ABC.Отмечается, что на встрече не было принято решения о снятии ограничений на использование переданного оружия."Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей", — сказано в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что в Киев прибыл не только Блинкен, но и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Вашингтон в свою очередь требует от главы киевского режима предоставить подробный план ударов вглубь российской территории перед тем, как разрешить использование западного оружия.Издание Guardian также ранее отметило, что уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851508612.html
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украина, владимир зеленский, энтони блинкен
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
09:17 12.09.2024
 
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России

ABC: Зеленский передал Блинкену план применения дальнобойных ракет по России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский передал план использования ракет дальнего действия для ударов по России и список возможных целей госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что на встрече не было принято решения о снятии ограничений на использование переданного оружия.
"Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей", — сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что в Киев прибыл не только Блинкен, но и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Вашингтон в свою очередь требует от главы киевского режима предоставить подробный план ударов вглубь российской территории перед тем, как разрешить использование западного оружия.
Издание Guardian также ранее отметило, что уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
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