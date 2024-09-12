https://1prime.ru/20240912/udary-851514882.html

СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России

СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России - 12.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России

Владимир Зеленский передал план использования ракет дальнего действия для ударов по России и список возможных целей госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T09:17+0300

2024-09-12T09:17+0300

2024-09-12T09:17+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

энтони блинкен

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский передал план использования ракет дальнего действия для ударов по России и список возможных целей госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает телеканал ABC.Отмечается, что на встрече не было принято решения о снятии ограничений на использование переданного оружия."Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей", — сказано в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что в Киев прибыл не только Блинкен, но и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Вашингтон в свою очередь требует от главы киевского режима предоставить подробный план ударов вглубь российской территории перед тем, как разрешить использование западного оружия.Издание Guardian также ранее отметило, что уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851508612.html

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украина, владимир зеленский, энтони блинкен