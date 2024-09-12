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"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
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"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ
"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ
Сообщения о том, что США раздумывают разрешить Украине наносить удары по российской территории, являются "камуфляжной дискуссией", так как настоящее решение уже | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:04+0300
2024-09-12T12:04+0300
политика
россия
запад
ракетные удары
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сообщения о том, что США раздумывают разрешить Украине наносить удары по российской территории, являются "камуфляжной дискуссией", так как настоящее решение уже принято. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", — заявил пресс-секретарь президента в интервью "Известиям".Песков также заметил, что представители Запада пытаются продлить войну до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь российской территории. Он не исключил, что Украина может поразить социальные объекты в своих атаках на Россию.Разрешение Киеву наносить удары вглубь России увеличивает вовлеченность Запада в украинский конфликт, но Москва подготовит соответствующий ответ, резюмировал представитель Кремля.
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россия, запад, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ракетные удары
12:04 12.09.2024
 
"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ

Песков назвал "камуфляжной" дискуссию о "разрешении" Украине бить по России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сообщения о том, что США раздумывают разрешить Украине наносить удары по российской территории, являются "камуфляжной дискуссией", так как настоящее решение уже принято. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", — заявил пресс-секретарь президента в интервью "Известиям".
Песков также заметил, что представители Запада пытаются продлить войну до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь российской территории. Он не исключил, что Украина может поразить социальные объекты в своих атаках на Россию.
Разрешение Киеву наносить удары вглубь России увеличивает вовлеченность Запада в украинский конфликт, но Москва подготовит соответствующий ответ, резюмировал представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
09:17
 
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