https://1prime.ru/20240912/udary-851520436.html

"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ

"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ

Сообщения о том, что США раздумывают разрешить Украине наносить удары по российской территории, являются "камуфляжной дискуссией", так как настоящее решение уже | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:04+0300

2024-09-12T12:04+0300

2024-09-12T12:04+0300

политика

россия

запад

ракетные удары

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сообщения о том, что США раздумывают разрешить Украине наносить удары по российской территории, являются "камуфляжной дискуссией", так как настоящее решение уже принято. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", — заявил пресс-секретарь президента в интервью "Известиям".Песков также заметил, что представители Запада пытаются продлить войну до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь российской территории. Он не исключил, что Украина может поразить социальные объекты в своих атаках на Россию.Разрешение Киеву наносить удары вглубь России увеличивает вовлеченность Запада в украинский конфликт, но Москва подготовит соответствующий ответ, резюмировал представитель Кремля.

https://1prime.ru/20240912/udary-851514882.html

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россия, запад, ракетные удары