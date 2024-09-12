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Выплаты по внешнему госдолгу Украины достигли рекорда с 2015 года

Выплаты по внешнему госдолгу Украины достигли рекорда с 2015 года - 12.09.2024, ПРАЙМ

Выплаты по внешнему госдолгу Украины достигли рекорда с 2015 года

В августе Украина выплатила по внешнему долгу более миллиарда долларов, говорится в расчетах агентства РИА Новости, которые опираются на данные украинского... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T06:28+0300

2024-09-12T06:28+0300

2024-09-12T06:29+0300

украина

госдолг

выплаты

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В августе Украина выплатила по внешнему долгу более миллиарда долларов, говорится в расчетах агентства РИА Новости, которые опираются на данные украинского Национального банка.Согласно расчетам, в августе Украина выплатила 1,1 миллиарда долларов по внешним долгам, что стало рекордом как минимум с 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). До этого максимальные суммы были выплачены в апреле (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023 года (958,5 миллиона) и марте 2022 года (919 миллионов). Из этой суммы 392,4 миллиона долларов пошло на погашение задолженности перед Международным валютным фондом, 266 миллионов - перед Всемирным банком, а еще 458,1 миллиона - перед другими внешними кредиторами. В том числе были выплаты держателям евробондов, привязанных к ВВП, - на 130 миллионов долларов. После начала российской военной операции государственный долг Украины резко увеличился. В начале 2022 года он составлял 98 миллиардов долларов, что было равно 48,9 процентам от валового внутреннего продукта (ВВП). К концу 2023 года он вырос до 140,8 миллиарда долларов, что составляет уже 88,1 процента от ВВП.По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу текущего года государственный долг Украины достигнет 98,6 процента от ВВП, а в следующем году он может превысить отметку в 100 процентов от ВВП.

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украина, госдолг, выплаты