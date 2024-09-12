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"Отвратителен". В Британии выступили с дерзким заявлением по Украине
"Отвратителен". В Британии выступили с дерзким заявлением по Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Отвратителен". В Британии выступили с дерзким заявлением по Украине
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен обрушился на главу правительства Великобритании Кира Стармера за помощь Киеву. Об этом политик написал в своем... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T10:31+0300
2024-09-12T10:31+0300
2024-09-12T10:31+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен обрушился на главу правительства Великобритании Кира Стармера за помощь Киеву. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.Москва считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и являются прямым вмешательством стран Североатлантического альянса в конфликт. Глав российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Киева будут легитимной целью для России.
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Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Отвратителен". В Британии выступили с дерзким заявлением по Украине
Кертен осудил главу британского правительства Стармера из-за помощи Украине
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен обрушился на главу правительства Великобритании Кира Стармера за помощь Киеву. Об этом политик написал
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.
Москва считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и являются прямым вмешательством стран Североатлантического альянса в конфликт. Глав российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Киева будут легитимной целью для России.
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