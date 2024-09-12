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МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/ukraina-851532166.html
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели - 12.09.2024, ПРАЙМ
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели
Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о новом транше Украине в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T18:03+0300
2024-09-12T18:03+0300
экономика
украина
финансовая помощь для украины
мвф
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о новом транше Украине в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций Джули Козак. Козак также отметила, что Украина успешно реализует программу реформ в соответствии с условиями действующей кредитной программы МВФ.Ранее в среду Международный валютный фонд (МВФ) объявил о достижении предварительной договорённости с Киевом о пятом пересмотре программы расширенного финансирования для Украины. В случае одобрения исполнительным советом фонда, это соглашение позволит предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,1 миллиарда долларов.Общий объём четырёхлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в рамках этой программы на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предыдущий транш был выделен в марте на 880 миллионов долларов.
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украина, финансовая помощь для украины, мвф
Экономика, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины, МВФ
18:03 12.09.2024
 
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели

МВФ примет окончательное решение о выделении Украине $1,1 млрд в ближайшие недели

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о новом транше Украине в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций Джули Козак.
Козак также отметила, что Украина успешно реализует программу реформ в соответствии с условиями действующей кредитной программы МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Глава МВФ приветствовала реструктуризацию долга Украины
9 августа, 18:43
Ранее в среду Международный валютный фонд (МВФ) объявил о достижении предварительной договорённости с Киевом о пятом пересмотре программы расширенного финансирования для Украины. В случае одобрения исполнительным советом фонда, это соглашение позволит предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,1 миллиарда долларов.
Общий объём четырёхлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в рамках этой программы на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предыдущий транш был выделен в марте на 880 миллионов долларов.
 
ЭкономикаУКРАИНАфинансовая помощь для УкраиныМВФ
 
 
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