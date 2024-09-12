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МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели

МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели - 12.09.2024, ПРАЙМ

МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели

Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о новом транше Украине в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T18:03+0300

2024-09-12T18:03+0300

2024-09-12T18:03+0300

экономика

украина

финансовая помощь для украины

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о новом транше Украине в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций Джули Козак. Козак также отметила, что Украина успешно реализует программу реформ в соответствии с условиями действующей кредитной программы МВФ.Ранее в среду Международный валютный фонд (МВФ) объявил о достижении предварительной договорённости с Киевом о пятом пересмотре программы расширенного финансирования для Украины. В случае одобрения исполнительным советом фонда, это соглашение позволит предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,1 миллиарда долларов.Общий объём четырёхлетней программы расширенного финансирования (EFF) составляет 15,6 миллиарда долларов. В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в рамках этой программы на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предыдущий транш был выделен в марте на 880 миллионов долларов.

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украина, финансовая помощь для украины, мвф