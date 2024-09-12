https://1prime.ru/20240912/ukrenergo-851522663.html

План Зеленского по обеспечению Украины энергией оказался провален

План Зеленского по обеспечению Украины энергией оказался провален - 12.09.2024, ПРАЙМ

План Зеленского по обеспечению Украины энергией оказался провален

Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, заявил бывший глава национальной... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T13:20+0300

2024-09-12T13:20+0300

2024-09-12T13:20+0300

энергетика

украина

электроэнергия

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, заявил бывший глава национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Владимир Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Однако, по его словам, старана до конца года сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт."Я, например, знаю цифру порядка 60 МВт, - сказал Кудрицкий. - Это все в целом. Из них одну электростанцию подключали полтора года, другая, насколько я знаю, недавно введена в работу".Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял агентству "Прайм" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия.

https://1prime.ru/20240908/energosnabzhenie-851418312.html

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украина, электроэнергия, владимир зеленский