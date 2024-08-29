Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240829/ukraina-851148895.html
Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары
Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары - 29.08.2024, ПРАЙМ
Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары
Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T08:00+0300
2024-08-29T08:00+0300
спецоперация на украине
мнения аналитиков
энергосистема украины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851148895.jpg?1724907602
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории.После Второй мировой войны возрастающее напряжение между СССР (и Организацией Варшавского договора) и блоком НАТО вынудило советское руководство представлять территорию Украинской ССР как место прямого столкновения с вероятным противником, поэтому энергетическая система, узлы связи, переправы, дамбы, плотины и мосты, система автодорог выстраивались с учетом вероятного нападения и предусматривали множество альтернативных вариантов перераспределения энергии и логистики.Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.Также способствует сохранению функционирования украинской энергетики стремительное уменьшение плотности населения и приостановка работы практически всех видов бизнеса. Официально более 7,8 миллиона украинцев находятся за пределами страны, а с учетом нелегально пересекших границу цифра может дойти и до 10 миллионов.Бегство людей за рубеж, большие потери среди военных, утрата части территорий в совокупности с остановкой функционирования некоторых крупных производств высвободили большие энергомощности, которые сейчас расходуются на покрытие невосстанавливаемых энергообъектов.Тем не менее, запасы не безграничны и с учетом отсутствия программ по восстановлению мощностей (ЕС выделяет финансирование, но из-за высокой коррупции финансы практически не доходят до объектов, требующих восстановления), Украину ожидает тяжелая зима с веерными отключениями и введением строгих мер потребления электроэнергии.С другой стороны, если судить по ведущимся сейчас действиям в рамках СВО, в полном разрушении энергосистемы нет необходимости. Вероятно, атаки на энергообъекты Украины продолжатся. С точки зрения России, определенный дефицит энергии и регулярные отключения позволяют нарушить логистику и производство на военных объектах, а также приводят к нарастанию недовольства населения сложившейся ситуацией.Менее всего уязвимы западные приграничные регионы, которые уже с 2023 года импортируют из стран ЕС больше энергии, чем экспортировали до начала СВО. Однако все сильнее обостряется тенденция отключения регионов с наибольшей удаленностью от центра. На ночных спутниковых фото можно будет увидеть темную территорию Украины с пятнами света в Киеве и некоторых других крупных городах.Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Тимофей Мазурчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg
Тимофей Мазурчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, энергосистема украины
Спецоперация на Украине, Мнения аналитиков, энергосистема Украины
08:00 29.08.2024
 
Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары

Экономист Мазурчук: энергосистема Украины устойчива к атакам из-за наследия СССР

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазарчук
Тимофей Мазурчук
Эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН
Все материалы
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории.
После Второй мировой войны возрастающее напряжение между СССР (и Организацией Варшавского договора) и блоком НАТО вынудило советское руководство представлять территорию Украинской ССР как место прямого столкновения с вероятным противником, поэтому энергетическая система, узлы связи, переправы, дамбы, плотины и мосты, система автодорог выстраивались с учетом вероятного нападения и предусматривали множество альтернативных вариантов перераспределения энергии и логистики.
Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.
Также способствует сохранению функционирования украинской энергетики стремительное уменьшение плотности населения и приостановка работы практически всех видов бизнеса. Официально более 7,8 миллиона украинцев находятся за пределами страны, а с учетом нелегально пересекших границу цифра может дойти и до 10 миллионов.
Бегство людей за рубеж, большие потери среди военных, утрата части территорий в совокупности с остановкой функционирования некоторых крупных производств высвободили большие энергомощности, которые сейчас расходуются на покрытие невосстанавливаемых энергообъектов.
Тем не менее, запасы не безграничны и с учетом отсутствия программ по восстановлению мощностей (ЕС выделяет финансирование, но из-за высокой коррупции финансы практически не доходят до объектов, требующих восстановления), Украину ожидает тяжелая зима с веерными отключениями и введением строгих мер потребления электроэнергии.
С другой стороны, если судить по ведущимся сейчас действиям в рамках СВО, в полном разрушении энергосистемы нет необходимости. Вероятно, атаки на энергообъекты Украины продолжатся. С точки зрения России, определенный дефицит энергии и регулярные отключения позволяют нарушить логистику и производство на военных объектах, а также приводят к нарастанию недовольства населения сложившейся ситуацией.
Менее всего уязвимы западные приграничные регионы, которые уже с 2023 года импортируют из стран ЕС больше энергии, чем экспортировали до начала СВО. Однако все сильнее обостряется тенденция отключения регионов с наибольшей удаленностью от центра. На ночных спутниковых фото можно будет увидеть темную территорию Украины с пятнами света в Киеве и некоторых других крупных городах.
Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Спецоперация на УкраинеМнения аналитиковэнергосистема Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала