Почему энергосистема Украины непотопляема, несмотря на удары

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории.После Второй мировой войны возрастающее напряжение между СССР (и Организацией Варшавского договора) и блоком НАТО вынудило советское руководство представлять территорию Украинской ССР как место прямого столкновения с вероятным противником, поэтому энергетическая система, узлы связи, переправы, дамбы, плотины и мосты, система автодорог выстраивались с учетом вероятного нападения и предусматривали множество альтернативных вариантов перераспределения энергии и логистики.Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.Также способствует сохранению функционирования украинской энергетики стремительное уменьшение плотности населения и приостановка работы практически всех видов бизнеса. Официально более 7,8 миллиона украинцев находятся за пределами страны, а с учетом нелегально пересекших границу цифра может дойти и до 10 миллионов.Бегство людей за рубеж, большие потери среди военных, утрата части территорий в совокупности с остановкой функционирования некоторых крупных производств высвободили большие энергомощности, которые сейчас расходуются на покрытие невосстанавливаемых энергообъектов.Тем не менее, запасы не безграничны и с учетом отсутствия программ по восстановлению мощностей (ЕС выделяет финансирование, но из-за высокой коррупции финансы практически не доходят до объектов, требующих восстановления), Украину ожидает тяжелая зима с веерными отключениями и введением строгих мер потребления электроэнергии.С другой стороны, если судить по ведущимся сейчас действиям в рамках СВО, в полном разрушении энергосистемы нет необходимости. Вероятно, атаки на энергообъекты Украины продолжатся. С точки зрения России, определенный дефицит энергии и регулярные отключения позволяют нарушить логистику и производство на военных объектах, а также приводят к нарастанию недовольства населения сложившейся ситуацией.Менее всего уязвимы западные приграничные регионы, которые уже с 2023 года импортируют из стран ЕС больше энергии, чем экспортировали до начала СВО. Однако все сильнее обостряется тенденция отключения регионов с наибольшей удаленностью от центра. На ночных спутниковых фото можно будет увидеть темную территорию Украины с пятнами света в Киеве и некоторых других крупных городах.Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории.
После Второй мировой войны возрастающее напряжение между СССР (и Организацией Варшавского договора) и блоком НАТО вынудило советское руководство представлять территорию Украинской ССР как место прямого столкновения с вероятным противником, поэтому энергетическая система, узлы связи, переправы, дамбы, плотины и мосты, система автодорог выстраивались с учетом вероятного нападения и предусматривали множество альтернативных вариантов перераспределения энергии и логистики.
Благодаря заложенной советскими инженерами прочности, украинская энергосистема продолжает функционировать даже после множества комплексных артиллерийских, ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.
Также способствует сохранению функционирования украинской энергетики стремительное уменьшение плотности населения и приостановка работы практически всех видов бизнеса. Официально более 7,8 миллиона украинцев находятся за пределами страны, а с учетом нелегально пересекших границу цифра может дойти и до 10 миллионов.
Бегство людей за рубеж, большие потери среди военных, утрата части территорий в совокупности с остановкой функционирования некоторых крупных производств высвободили большие энергомощности, которые сейчас расходуются на покрытие невосстанавливаемых энергообъектов.
Тем не менее, запасы не безграничны и с учетом отсутствия программ по восстановлению мощностей (ЕС выделяет финансирование, но из-за высокой коррупции финансы практически не доходят до объектов, требующих восстановления), Украину ожидает тяжелая зима с веерными отключениями и введением строгих мер потребления электроэнергии.
С другой стороны, если судить по ведущимся сейчас действиям в рамках СВО, в полном разрушении энергосистемы нет необходимости. Вероятно, атаки на энергообъекты Украины продолжатся. С точки зрения России, определенный дефицит энергии и регулярные отключения позволяют нарушить логистику и производство на военных объектах, а также приводят к нарастанию недовольства населения сложившейся ситуацией.
Менее всего уязвимы западные приграничные регионы, которые уже с 2023 года импортируют из стран ЕС больше энергии, чем экспортировали до начала СВО. Однако все сильнее обостряется тенденция отключения регионов с наибольшей удаленностью от центра. На ночных спутниковых фото можно будет увидеть темную территорию Украины с пятнами света в Киеве и некоторых других крупных городах.
Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.