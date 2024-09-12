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Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года - 12.09.2024, ПРАЙМ
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года
В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени, сообщил... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T22:13+0300
2024-09-12T22:13+0300
минсельхоз
урожай
овощи
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени, сообщил Минсельхоз. На 12 сентября текущего года в организованном секторе было собрано более 2 миллионов тонн овощей открытого грунта. Это на 56,9 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские аграрии также собрали более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. Из этого объёма 470 тысяч тонн составили томаты и 620 тысяч тонн — огурцы.Как отмечают в пресс-службе Минсельхоза, лидерами по производству грунтовых овощей в России являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, а также Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика с Дагестаном. Традиционно ведущими регионами по производству тепличных овощей в России считаются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени.
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минсельхоз, урожай, овощи
Минсельхоз, урожай, овощи
22:13 12.09.2024
 
Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

Минсельхоз: сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОгурцы
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени, сообщил Минсельхоз.
На 12 сентября текущего года в организованном секторе было собрано более 2 миллионов тонн овощей открытого грунта. Это на 56,9 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российские аграрии также собрали более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. Из этого объёма 470 тысяч тонн составили томаты и 620 тысяч тонн — огурцы.
Здание Министерства сельского хозяйства России
В Минсельхозе оценили урожай овощей и зелени с начала года
9 сентября, 21:40
Как отмечают в пресс-службе Минсельхоза, лидерами по производству грунтовых овощей в России являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, а также Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика с Дагестаном.
Традиционно ведущими регионами по производству тепличных овощей в России считаются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.
В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени.
 
Минсельхозурожайовощи
 
 
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