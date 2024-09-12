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Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года - 12.09.2024, ПРАЙМ

Сбор овощей превысил три миллиона тонн с начала года

В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени, сообщил... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T22:13+0300

2024-09-12T22:13+0300

2024-09-12T22:13+0300

минсельхоз

урожай

овощи

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени, сообщил Минсельхоз. На 12 сентября текущего года в организованном секторе было собрано более 2 миллионов тонн овощей открытого грунта. Это на 56,9 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские аграрии также собрали более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. Из этого объёма 470 тысяч тонн составили томаты и 620 тысяч тонн — огурцы.Как отмечают в пресс-службе Минсельхоза, лидерами по производству грунтовых овощей в России являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, а также Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика с Дагестаном. Традиционно ведущими регионами по производству тепличных овощей в России считаются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.В понедельник Министерство сельского хозяйства сообщило, что с начала года российские аграрии собрали более 2,8 миллиона тонн овощей и зелени.

https://1prime.ru/20240909/minselkhoz-851463150.html

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минсельхоз, урожай, овощи