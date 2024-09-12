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В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии
В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии - 12.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии
Еврокомиссия пока не получила ответ от Венгрии на повторный запрос из-за упрощения выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии, сообщила на брифинге в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:32+0300
2024-09-12T14:32+0300
политика
венгрия
визы
ек
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила ответ от Венгрии на повторный запрос из-за упрощения выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анитта Хиппер. Ранее источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что Брюссель собирается на основе ответа Венгрии оценить, соблюдает ли Будапешт законы ЕС. Еврокомиссия пока не получила ответа от Венгрии на повторный запрос относительно упрощённого порядка выдачи рабочих виз для граждан России и Белоруссии.Второго августа еврокомиссар Илва Юханссон потребовала от Венгрии разъяснений по вопросу о включении россиян в программу упрощенного получения долгосрочных виз. Она считает РФ "угрозой безопасности" и рекомендует проявлять бдительность по отношению к въезжающим россиянам. Юханссон получила ответ на свой запрос 21 августа, но позже направила уточняющий запрос и ожидает ответ до 11 сентября.18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что выдача национальных карт россиянам и белорусам не несет опасности для стран Шенгенской зоны. Все заявления об обратном со стороны "коллег из Северной Европы и Балтии, ослепленных военной пропагандой" он назвал ложью.В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.
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венгрия, визы, ек
Политика, ВЕНГРИЯ, визы, ЕК
14:32 12.09.2024
 
В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии

В ЕК ждут ответ Венгрии на второй запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила ответ от Венгрии на повторный запрос из-за упрощения выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анитта Хиппер.
Ранее источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что Брюссель собирается на основе ответа Венгрии оценить, соблюдает ли Будапешт законы ЕС.
Еврокомиссия пока не получила ответа от Венгрии на повторный запрос относительно упрощённого порядка выдачи рабочих виз для граждан России и Белоруссии.
Второго августа еврокомиссар Илва Юханссон потребовала от Венгрии разъяснений по вопросу о включении россиян в программу упрощенного получения долгосрочных виз. Она считает РФ "угрозой безопасности" и рекомендует проявлять бдительность по отношению к въезжающим россиянам. Юханссон получила ответ на свой запрос 21 августа, но позже направила уточняющий запрос и ожидает ответ до 11 сентября.
18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что выдача национальных карт россиянам и белорусам не несет опасности для стран Шенгенской зоны. Все заявления об обратном со стороны "коллег из Северной Европы и Балтии, ослепленных военной пропагандой" он назвал ложью.
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В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС
9 сентября, 16:16
В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.
Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.
Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.
 
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