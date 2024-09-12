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Главу компании из Петербурга заподозрили в завышении цен для "Военторга"

Главу компании из Петербурга заподозрили в завышении цен для "Военторга" - 12.09.2024, ПРАЙМ

Главу компании из Петербурга заподозрили в завышении цен для "Военторга"

Гендиректор компании "Ленбытхим" Денис Михайлов задержан в рамках дела о хищении при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T13:35+0300

2024-09-12T13:35+0300

2024-09-12T13:35+0300

минобороны рф

ск рф

следственный комитет

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Гендиректор компании "Ленбытхим" Денис Михайлов задержан в рамках дела о хищении при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.Михайлов пока находится в статусе подозреваемого, дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до десяти лет тюрьмы. По версии следствия, Михайлов умышленно завышал цены при исполнении госконтрактов с АО "Военторг", заключенных на сумму свыше 115 миллионов рублей, и похитил на этом более 20 миллионов рублейВсего с 2010 по 2015 годы было заключено двенадцать госконтрактов на 336 миллионов рублей, следует из данных системы госзакупок. За это время компания поставляла Минобороны крем для обуви и щетки, туалетное мыло, гель для душа и шампунь, в том числе от перхоти, крем для рук, туалетную бумагу и моющее средство.

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минобороны рф, ск рф, следственный комитет, санкт-петербург