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"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине

"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине

Соединенные Штаты готовы послать на смерть еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы сохранить лицо. Таким мнением в разговоре на | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T15:47+0300

2024-09-12T15:47+0300

2024-09-12T15:47+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы послать на смерть еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы сохранить лицо. Таким мнением в разговоре на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер."С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — сказал эксперт.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон примет окончательное решение по Украине после выборов, которые намечены на 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.На дебатах, проведенных между Трампом и Харрис, они обсудили широкий спектр тем, включая украинский кризис. Трамп обещал прекратить конфликт в случае переизбрания и обвинил администрацию Байдена в слабости перед Россией.

https://1prime.ru/20240912/ukraina-851514240.html

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сша