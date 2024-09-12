Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240912/vsu-851527844.html
"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине
"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине
Соединенные Штаты готовы послать на смерть еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы сохранить лицо. Таким мнением в разговоре на | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:47+0300
2024-09-12T15:47+0300
спецоперация на украине
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы послать на смерть еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы сохранить лицо. Таким мнением в разговоре на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер."С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — сказал эксперт.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон примет окончательное решение по Украине после выборов, которые намечены на 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.На дебатах, проведенных между Трампом и Харрис, они обсудили широкий спектр тем, включая украинский кризис. Трамп обещал прекратить конфликт в случае переизбрания и обвинил администрацию Байдена в слабости перед Россией.
https://1prime.ru/20240912/ukraina-851514240.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша
Спецоперация на Украине, США
15:47 12.09.2024
 
"Погибнет еще сто тысяч". В США сделали тревожное заявление об Украине

Риттер: до президентских выборов США убьют сто тысяч украинцев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы послать на смерть еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы сохранить лицо. Таким мнением в разговоре на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — сказал эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон примет окончательное решение по Украине после выборов, которые намечены на 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.
На дебатах, проведенных между Трампом и Харрис, они обсудили широкий спектр тем, включая украинский кризис. Трамп обещал прекратить конфликт в случае переизбрания и обвинил администрацию Байдена в слабости перед Россией.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ
08:51
 
Спецоперация на УкраинеСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала