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Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился

Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился - 12.09.2024, ПРАЙМ

Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился

Экономический рост стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2024 года замедлился и составил 0,7%, следует из предварительного отчета Организации... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:22+0300

2024-09-12T17:22+0300

2024-09-12T17:22+0300

экономика

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ПАРИЖ, 12 сен – ПРАЙМ. Экономический рост стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2024 года замедлился и составил 0,7%, следует из предварительного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во втором квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) региона "Большой двадцатки" оставался относительно стабильным. По предварительной оценке, его рост составил 0,7% относительно предыдущего квартала, что немного ниже, чем 0,8% в предыдущем квартале.Во втором квартале 2024 года наибольший вклад в экономический рост стран G20 внесли Китай, Индия и США. При этом самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бразилии и Саудовской Аравии — 1,4%.В Китае и Индии замедлились темпы экономического роста: с 1,5% до 0,7% и с 1,7% до 1,3% соответственно. В Японии же, напротив, наблюдалось восстановление экономики: сокращение на 0,6% в первом квартале сменилось ростом на 0,7% во втором.Согласно отчёту, ВВП Кореи и Германии снизился на 0,2% и 0,1% соответственно. В Турции темпы роста экономической активности резко замедлились — с 1,4% до 0,1%. Во Франции, Италии и Великобритании также было зафиксировано небольшое снижение темпов роста, которые составили 0,2%, 0,2% и 0,6% соответственно.В Европейском союзе и еврозоне произошли незначительные изменения. Во втором квартале был зафиксирован рост на 0,2%, тогда как в первом квартале 2024 года рост составлял 0,3%.Во втором квартале текущего года Индия продемонстрировала самые высокие темпы роста среди стран G20, достигнув 6,8% в годовом исчислении. За ней следует Индонезия с показателем в 5%.

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