Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240912/vvp-851530211.html
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился - 12.09.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился
Экономический рост стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2024 года замедлился и составил 0,7%, следует из предварительного отчета Организации... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:22+0300
2024-09-12T17:22+0300
экономика
ввп
g20
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/43/830114330_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_cd8bc7ad9e60a29be6215b95df1a2123.jpg
ПАРИЖ, 12 сен – ПРАЙМ. Экономический рост стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2024 года замедлился и составил 0,7%, следует из предварительного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во втором квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) региона "Большой двадцатки" оставался относительно стабильным. По предварительной оценке, его рост составил 0,7% относительно предыдущего квартала, что немного ниже, чем 0,8% в предыдущем квартале.Во втором квартале 2024 года наибольший вклад в экономический рост стран G20 внесли Китай, Индия и США. При этом самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бразилии и Саудовской Аравии — 1,4%.В Китае и Индии замедлились темпы экономического роста: с 1,5% до 0,7% и с 1,7% до 1,3% соответственно. В Японии же, напротив, наблюдалось восстановление экономики: сокращение на 0,6% в первом квартале сменилось ростом на 0,7% во втором.Согласно отчёту, ВВП Кореи и Германии снизился на 0,2% и 0,1% соответственно. В Турции темпы роста экономической активности резко замедлились — с 1,4% до 0,1%. Во Франции, Италии и Великобритании также было зафиксировано небольшое снижение темпов роста, которые составили 0,2%, 0,2% и 0,6% соответственно.В Европейском союзе и еврозоне произошли незначительные изменения. Во втором квартале был зафиксирован рост на 0,2%, тогда как в первом квартале 2024 года рост составлял 0,3%.Во втором квартале текущего года Индия продемонстрировала самые высокие темпы роста среди стран G20, достигнув 6,8% в годовом исчислении. За ней следует Индонезия с показателем в 5%.
https://1prime.ru/20240912/etsb-851527715.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/43/830114330_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_5f8b2c7a47e3b4a28ea8f9a5d9f7579a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ввп, g20
Экономика, ВВП, G20
17:22 12.09.2024
 
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился

ОЭСР: рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 г замедлился и составил 0,7%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаммит G20
Саммит G20 - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 12 сен – ПРАЙМ. Экономический рост стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2024 года замедлился и составил 0,7%, следует из предварительного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Во втором квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) региона "Большой двадцатки" оставался относительно стабильным. По предварительной оценке, его рост составил 0,7% относительно предыдущего квартала, что немного ниже, чем 0,8% в предыдущем квартале.
Во втором квартале 2024 года наибольший вклад в экономический рост стран G20 внесли Китай, Индия и США. При этом самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бразилии и Саудовской Аравии — 1,4%.
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП еврозоны
15:41
В Китае и Индии замедлились темпы экономического роста: с 1,5% до 0,7% и с 1,7% до 1,3% соответственно. В Японии же, напротив, наблюдалось восстановление экономики: сокращение на 0,6% в первом квартале сменилось ростом на 0,7% во втором.
Согласно отчёту, ВВП Кореи и Германии снизился на 0,2% и 0,1% соответственно. В Турции темпы роста экономической активности резко замедлились — с 1,4% до 0,1%. Во Франции, Италии и Великобритании также было зафиксировано небольшое снижение темпов роста, которые составили 0,2%, 0,2% и 0,6% соответственно.
В Европейском союзе и еврозоне произошли незначительные изменения. Во втором квартале был зафиксирован рост на 0,2%, тогда как в первом квартале 2024 года рост составлял 0,3%.
Во втором квартале текущего года Индия продемонстрировала самые высокие темпы роста среди стран G20, достигнув 6,8% в годовом исчислении. За ней следует Индонезия с показателем в 5%.
 
ЭкономикаВВПG20
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала