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Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России

Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России - 12.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России

РВБ - объединенная компания Wildberries и Russ - станет крупнейшим собственником складов в России в 2024-2025 годах, увеличив объем площадей в этом сегменте... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:24+0300

2024-09-12T14:24+0300

2024-09-12T14:24+0300

россия

wildberries

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. РВБ - объединенная компания Wildberries и Russ - станет крупнейшим собственником складов в России в 2024-2025 годах, увеличив объем площадей в этом сегменте более чем в два раза – до 3,5 миллиона квадратных метров, рассказал журналистам региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко. Как отметил Фомиченко, Wildberries может выйти на первое место среди владельцев складской недвижимости в стране уже к концу 2024 года. В 2023 году объем складских площадей, находящихся в собственности маркетплейса, достигает 1,5 миллиона квадратных метров, а в 2024-2025 годах к ним добавится еще более 2 миллионов "квадратов". На втором месте, по словам Фомиченко, будет компания "Современные фонды недвижимости", объем ее площадей в складском сегменте достигнет почти 2,3 миллиона квадратных метров. Замкнет тройку лидеров сеть "Магнит" с показателем в 1,9 миллиона "квадратов", несмотря на то, что новых складов в 2024-2025 годах у нее не ожидается. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Wildberries создала дочернюю компанию, она получит проекты по строительству логистических объектов, которые ведет "ВБ Девелопмент".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries