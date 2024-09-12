Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240912/wildberries-851524792.html
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России - 12.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России
РВБ - объединенная компания Wildberries и Russ - станет крупнейшим собственником складов в России в 2024-2025 годах, увеличив объем площадей в этом сегменте... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:24+0300
2024-09-12T14:24+0300
россия
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. РВБ - объединенная компания Wildberries и Russ - станет крупнейшим собственником складов в России в 2024-2025 годах, увеличив объем площадей в этом сегменте более чем в два раза – до 3,5 миллиона квадратных метров, рассказал журналистам региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко. Как отметил Фомиченко, Wildberries может выйти на первое место среди владельцев складской недвижимости в стране уже к концу 2024 года. В 2023 году объем складских площадей, находящихся в собственности маркетплейса, достигает 1,5 миллиона квадратных метров, а в 2024-2025 годах к ним добавится еще более 2 миллионов "квадратов". На втором месте, по словам Фомиченко, будет компания "Современные фонды недвижимости", объем ее площадей в складском сегменте достигнет почти 2,3 миллиона квадратных метров. Замкнет тройку лидеров сеть "Магнит" с показателем в 1,9 миллиона "квадратов", несмотря на то, что новых складов в 2024-2025 годах у нее не ожидается. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Wildberries создала дочернюю компанию, она получит проекты по строительству логистических объектов, которые ведет "ВБ Девелопмент".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, wildberries
РОССИЯ, Wildberries
14:24 12.09.2024
 
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России

Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России к 2025 году

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. РВБ - объединенная компания Wildberries и Russ - станет крупнейшим собственником складов в России в 2024-2025 годах, увеличив объем площадей в этом сегменте более чем в два раза – до 3,5 миллиона квадратных метров, рассказал журналистам региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.
Как отметил Фомиченко, Wildberries может выйти на первое место среди владельцев складской недвижимости в стране уже к концу 2024 года. В 2023 году объем складских площадей, находящихся в собственности маркетплейса, достигает 1,5 миллиона квадратных метров, а в 2024-2025 годах к ним добавится еще более 2 миллионов "квадратов".
На втором месте, по словам Фомиченко, будет компания "Современные фонды недвижимости", объем ее площадей в складском сегменте достигнет почти 2,3 миллиона квадратных метров. Замкнет тройку лидеров сеть "Магнит" с показателем в 1,9 миллиона "квадратов", несмотря на то, что новых складов в 2024-2025 годах у нее не ожидается.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Wildberries создала дочернюю компанию, она получит проекты по строительству логистических объектов, которые ведет "ВБ Девелопмент".
 
РОССИЯWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала