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Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой "дочке" - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой "дочке"
Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой "дочке" - 12.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой "дочке"
Маркетплейс Wildberries подтвердил передачу строительства логистических проектов от "ВБ Девелопмент" дочерней структуре для сохранения темпов возведения новых... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:30+0300
2024-09-12T17:30+0300
россия
wildberries
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries подтвердил передачу строительства логистических проектов от "ВБ Девелопмент" дочерней структуре для сохранения темпов возведения новых складских помещений, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в четверг источник, близкий к объединенной компании Wildberries и Russ, сообщил агентству, что Wildberries создала дочернюю компанию, она получит проекты по строительству логистических объектов, которые ведет "ВБ Девелопмент". Учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук. "Компания "ВБ Девелопмент" продолжает не исполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, это уже саботаж. Поэтому процесс передачи части девелоперских проектов, которые вела "ВБ Девелопмент", начался. Теперь ими займется дочерняя структура Wildberries и Russ ... Для минимизации ущерба бизнесу от действий "ВБ Девелопмент" и сохранения темпов строительства складов мы прорабатываем перезаключение контрактов с субподрядчиками, которые уже работают на проектах", - сказали в пресс-службе компании. В компании напомнили, что параллельно с этим идет аудит обязательств "ВБ Девелопмент" и инвентаризация строек. Кроме того, сохраняется задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией на сумму порядка 30 миллиардов рублей. Проблемы со строительством складов могут напрямую негативно влиять "на планы развития и доход тысяч малых и средних предпринимателей – селлеров маркетплейса, которые ждут новых объектов", поделился мнением с РИА Новости председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов. Ранее, в августе, в РВБ - юрлице объединенных Russ и Wildberries - сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. Владислав Бакальчук объяснил, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам. Позже там же рассказали, что объединенная компания может передать контракты на строительство логистических центров, заключенных с "ВБ Девелопмент", другому подрядчику. Это связано с тем, что компания Бакальчука не выполняла свои обязательства по ранее заключенным контрактам, но работа на объектах продолжалась. Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил, что "ВБ Девелопмент" перестала получать от ООО "РВБ" средства на строительство складов.
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4.7
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россия, wildberries
РОССИЯ, Wildberries
17:30 12.09.2024
 
Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой "дочке"

Wildberries подтвердил передачу девелоперских проектов новой дочерней структуре

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries подтвердил передачу строительства логистических проектов от "ВБ Девелопмент" дочерней структуре для сохранения темпов возведения новых складских помещений, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг источник, близкий к объединенной компании Wildberries и Russ, сообщил агентству, что Wildberries создала дочернюю компанию, она получит проекты по строительству логистических объектов, которые ведет "ВБ Девелопмент". Учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.
"Компания "ВБ Девелопмент" продолжает не исполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, это уже саботаж. Поэтому процесс передачи части девелоперских проектов, которые вела "ВБ Девелопмент", начался. Теперь ими займется дочерняя структура Wildberries и Russ ... Для минимизации ущерба бизнесу от действий "ВБ Девелопмент" и сохранения темпов строительства складов мы прорабатываем перезаключение контрактов с субподрядчиками, которые уже работают на проектах", - сказали в пресс-службе компании.
В компании напомнили, что параллельно с этим идет аудит обязательств "ВБ Девелопмент" и инвентаризация строек. Кроме того, сохраняется задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией на сумму порядка 30 миллиардов рублей.
Проблемы со строительством складов могут напрямую негативно влиять "на планы развития и доход тысяч малых и средних предпринимателей – селлеров маркетплейса, которые ждут новых объектов", поделился мнением с РИА Новости председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов.
Ранее, в августе, в РВБ - юрлице объединенных Russ и Wildberries - сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. Владислав Бакальчук объяснил, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.
Позже там же рассказали, что объединенная компания может передать контракты на строительство логистических центров, заключенных с "ВБ Девелопмент", другому подрядчику. Это связано с тем, что компания Бакальчука не выполняла свои обязательства по ранее заключенным контрактам, но работа на объектах продолжалась. Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил, что "ВБ Девелопмент" перестала получать от ООО "РВБ" средства на строительство складов.
 
РОССИЯWildberries
 
 
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