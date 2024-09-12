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"Яндекс" запустил интерактивную доску "Яндекс Концепт"

"Яндекс" запустил интерактивную доску "Яндекс Концепт" - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" запустил интерактивную доску "Яндекс Концепт"

"Яндекс" запустил аналог сервиса Miro - интерактивную доску "Яндекс Концепт", которую можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:27+0300

2024-09-12T11:27+0300

2024-09-12T11:27+0300

яндекс

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил аналог сервиса Miro - интерактивную доску "Яндекс Концепт", которую можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях, сообщили в пресс-службе компании. С 12 сентября американская платформа Miro ограничила доступ для пользователей из России и Белоруссии. В письмах, которые рассылала компания, говорилось, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования соблюдений торговых норм. "Яндекс" представил сервис "Яндекс Концепт". Он позволяет организовать совместную работу с помощью интерактивных досок. Подобные доски - универсальный инструмент; их можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях. Концепт стал частью "Яндекс 360" и доступен всем пользователям бесплатно", - сказано в релизе. Пользователи "Яндекс Концепта" могут добавлять и форматировать текст, создавать таблицы и диаграммы, использовать медиафайлы и совместно редактировать содержимое. В сервисе есть возможность пользоваться библиотекой шаблонов для создания интерактивных досок. Чтобы начать работу в нем, нужно авторизоваться через "Яндекс ID". "Кроме того, в "Концепт" можно перенести данные из другого подобного сервиса - Miro. Количество участников проекта не ограничено - "Яндекс Концепт" подходит и для стартапов, и для больших команд", - отметили в "Яндексе". В августе россиянам стала доступна бета-версия нового бесплатного сервиса "VK Доска". Он представляет собой виртуальное интерактивное пространство, где пользователи могут создавать масштабируемые умные доски со стикерами, фигурами, добавлять текст, изображения, ссылки и другие элементы, а также устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведенное время. Кроме того, сервис позволяет организовывать совместное рабочее пространство, делиться задачами, отслеживать прогресс и обсуждать идеи с коллегами.

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