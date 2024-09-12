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Юань на Мосбирже растерял большую часть роста против рубля

Юань на Мосбирже растерял большую часть роста против рубля - 12.09.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже растерял большую часть роста против рубля

Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже, преобладавшее в первой половине сессии четверга, следует из данных торгов. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:32+0300

2024-09-12T17:32+0300

2024-09-12T17:32+0300

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс рубля почти компенсировал снижение против юаня на Московской бирже, преобладавшее в первой половине сессии четверга, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.21 мск повышается на 3 копейки, до 12,73 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,69-12,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 54,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,73 рубля (+0,21%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,127 против 7,116 на форексе (премия в 0,15%). "Тем не менее, давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение притока на рынок иностранной валюты из-за уменьшения экспортной выручки. Оно обусловлено как рыночными, так и геополитическими причинами. Правда, ослабленный санкциями импорт сдерживает спрос на инвалюту, что предотвращает более быстрое ослабление рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск растет на 1,5%, до 71,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,1%, до 101,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Участники рынка обратили внимание на информацию по поводу цифрового рубля: есть вероятность, что к 1 июля 2025 года системно значимые кредитные организации должны будут обеспечить клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Аспект применения третьей формы рубля — цифровой — очень важен для стабильности финансовой инфраструктуры России, полагает он. Одним из факторов поддержки рубля может стать еще большее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, считает Андрей Алексеев из УК "Первая". "Впрочем, потенциальное повышение в пятницу ключевой ставки регулятором вряд ли приведет к укреплению рубля из-за отсутствия возможности проводить carry trade. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет все же преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и снижением параметров обязательного возврата валютной выручки", — резюмирует он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль