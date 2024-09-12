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Цена на золото достигла нового исторического максимума

Цена на золото достигла нового исторического максимума - 12.09.2024, ПРАЙМ

Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость золота растет в четверг на 1%, достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T16:13+0300

2024-09-12T16:13+0300

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 1%, достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,2 доллара, или на 0,99%, до 2 567,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 570,85 доллара.

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золото, стоимость