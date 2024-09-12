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Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла нового исторического максимума - 12.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Стоимость золота растет в четверг на 1%, достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:13+0300
2024-09-12T16:13+0300
2024-09-12T16:26+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 1%, достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,2 доллара, или на 0,99%, до 2 567,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 570,85 доллара.
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золото, стоимость
Экономика, золото, стоимость
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Стоимость золота обновила рекорд, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на 1%, достигла нового рекордного значения, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,2 доллара, или на 0,99%, до 2 567,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 570,85 доллара.
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