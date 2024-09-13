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Банк России отметил высокий уровень потребительской активности

Банк России отметил высокий уровень потребительской активности - 13.09.2024, ПРАЙМ

Банк России отметил высокий уровень потребительской активности

Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:38+0300

2024-09-13T13:38+0300

2024-09-13T13:41+0300

банк россии

потребительская активность

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка."Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

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потребительская активность