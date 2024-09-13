https://1prime.ru/20240913/aktivnost-851544106.html
Банк России отметил высокий уровень потребительской активности
Банк России отметил высокий уровень потребительской активности - 13.09.2024, ПРАЙМ
Банк России отметил высокий уровень потребительской активности
Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:38+0300
2024-09-13T13:38+0300
2024-09-13T13:41+0300
банк россии
потребительская активность
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка."Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_508345064ff893fd25f5322feb2bc334.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потребительская активность
Банк России, потребительская активность
Банк России отметил высокий уровень потребительской активности
ЦБ: потребительская активность остается высокой за счет роста доходов населения
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Потребительская активность в России, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Центробанка.
"Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.