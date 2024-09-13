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Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов

Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов - 13.09.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов

Альфа-банк впервые запустил на платформе "А-Токен" производные финансовые инструменты (ПФИ), или деривативы, в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:29+0300

2024-09-13T14:29+0300

2024-09-13T14:29+0300

альфа-банк

цфа

выпуск цфа

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.Альфа-банк впервые запустил на платформе "А-Токен" производные финансовые инструменты (ПФИ), или деривативы, в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении кредитной организации. "Альфа-банк первым на рынке запустил производные финансовые инструменты в формате ЦФА. На платформе "А-Токен" успешно реализовали первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА)", — указывается в сообщении. Первый выпуск ЦФА (цифрового финансового актива) представляет собой инструмент для хеджирования процентного риска, разработанный специально для корпоративных клиентов. В этой сделке компания-инвестор приобрела ЦФА, выплаты по которым зависят от изменений ключевой ставки.Суть актива в том, что владелец токенов будет регулярно получать выплаты в размере 100 миллионов рублей. Выплаты зависят от положительной разницы между максимальной процентной ставкой, указанной в ЦФА (страйке), и ключевой ставкой Центрального банка.Стоимость каждого токена — 2,5 миллиона рублей. Срок обращения инструмента — шесть месяцев, поэтому погашение запланировано на 10 марта. Параметры указаны там же.Как отметили в банке, у ПФИ в форме ЦФА есть несколько преимуществ. Во-первых, это быстрый выход на сделку — её можно совершить всего за один-два дня с момента старта процесса. Во-вторых, оформление сделки стало гораздо проще, а сам инструмент стал более доступным для корпоративных клиентов всех уровней.

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