https://1prime.ru/20240913/aktivy-851545900.html
Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов
Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов - 13.09.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов
Альфа-банк впервые запустил на платформе "А-Токен" производные финансовые инструменты (ПФИ), или деривативы, в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:29+0300
2024-09-13T14:29+0300
2024-09-13T14:29+0300
альфа-банк
цфа
выпуск цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.Альфа-банк впервые запустил на платформе "А-Токен" производные финансовые инструменты (ПФИ), или деривативы, в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении кредитной организации. "Альфа-банк первым на рынке запустил производные финансовые инструменты в формате ЦФА. На платформе "А-Токен" успешно реализовали первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА)", — указывается в сообщении. Первый выпуск ЦФА (цифрового финансового актива) представляет собой инструмент для хеджирования процентного риска, разработанный специально для корпоративных клиентов. В этой сделке компания-инвестор приобрела ЦФА, выплаты по которым зависят от изменений ключевой ставки.Суть актива в том, что владелец токенов будет регулярно получать выплаты в размере 100 миллионов рублей. Выплаты зависят от положительной разницы между максимальной процентной ставкой, указанной в ЦФА (страйке), и ключевой ставкой Центрального банка.Стоимость каждого токена — 2,5 миллиона рублей. Срок обращения инструмента — шесть месяцев, поэтому погашение запланировано на 10 марта. Параметры указаны там же.Как отметили в банке, у ПФИ в форме ЦФА есть несколько преимуществ. Во-первых, это быстрый выход на сделку — её можно совершить всего за один-два дня с момента старта процесса. Во-вторых, оформление сделки стало гораздо проще, а сам инструмент стал более доступным для корпоративных клиентов всех уровней.
https://1prime.ru/20240911/moshenniki-851500802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_44cd0b835e9981d34145f9458787c1ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, цфа, выпуск цфа
Альфа-банк, ЦФА, выпуск ЦФА
Альфа-банк запустил производные фининструменты в формате цифровых активов
Альфа-банк запустил производные финансовые инструменты в формате цифровых активов
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.Альфа-банк впервые запустил на платформе "А-Токен" производные финансовые инструменты (ПФИ), или деривативы, в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении кредитной организации.
"Альфа-банк первым на рынке запустил производные финансовые инструменты в формате ЦФА. На платформе "А-Токен" успешно реализовали первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА)", — указывается в сообщении.
Первый выпуск ЦФА (цифрового финансового актива) представляет собой инструмент для хеджирования процентного риска, разработанный специально для корпоративных клиентов. В этой сделке компания-инвестор приобрела ЦФА, выплаты по которым зависят от изменений ключевой ставки.
Альфа-банк запустил звонки из приложения для борьбы с мошенниками
Суть актива в том, что владелец токенов будет регулярно получать выплаты в размере 100 миллионов рублей. Выплаты зависят от положительной разницы между максимальной процентной ставкой, указанной в ЦФА (страйке), и ключевой ставкой Центрального банка.
Стоимость каждого токена — 2,5 миллиона рублей. Срок обращения инструмента — шесть месяцев, поэтому погашение запланировано на 10 марта. Параметры указаны там же.
Как отметили в банке, у ПФИ в форме ЦФА есть несколько преимуществ. Во-первых, это быстрый выход на сделку — её можно совершить всего за один-два дня с момента старта процесса. Во-вторых, оформление сделки стало гораздо проще, а сам инструмент стал более доступным для корпоративных клиентов всех уровней.