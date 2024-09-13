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CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России
CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России - 13.09.2024, ПРАЙМ
CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России
США пытаются убедить Украину эффективно использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам, имеющим стратегическую ценность для... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:38+0300
2024-09-13T17:38+0300
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США пытаются убедить Украину эффективно использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам, имеющим стратегическую ценность для России, передает CNN."У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — отметили в издании.Авторы материала отметили, что американские чиновники считают российские военные корабли и Крымский полуостров приоритетеными целями для использования дальнобойных ракет.Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
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Вооружения, РОССИЯ, США, ракеты ATACMS
CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России
CNN: США призвали ВСУ атаковать ракетами ATACMS стратегически важные объекты РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
США пытаются убедить Украину эффективно использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам, имеющим стратегическую ценность для России, передает
CNN.
"У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — отметили в издании.
Авторы материала отметили, что американские чиновники считают российские военные корабли и Крымский полуостров приоритетеными целями для использования дальнобойных ракет.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России