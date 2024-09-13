https://1prime.ru/20240913/atacms-851554268.html

CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России

CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России - 13.09.2024, ПРАЙМ

CNN: США попросили Украину "эффективно" бить ракетами вглубь России

США пытаются убедить Украину эффективно использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам, имеющим стратегическую ценность для... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T17:38+0300

2024-09-13T17:38+0300

2024-09-13T17:38+0300

вооружения

россия

сша

ракеты atacms

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США пытаются убедить Украину эффективно использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам, имеющим стратегическую ценность для России, передает CNN."У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <...> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность", — отметили в издании.Авторы материала отметили, что американские чиновники считают российские военные корабли и Крымский полуостров приоритетеными целями для использования дальнобойных ракет.Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.

https://1prime.ru/20240913/udary-851542586.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, ракеты atacms