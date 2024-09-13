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В Минобороны предупредили о развертывании США ракет в АТР

В Минобороны предупредили о развертывании США ракет в АТР - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Минобороны предупредили о развертывании США ракет в АТР

Соединенные Штаты и их союзники рассказали о планах по развертыванию своих ракет с Азиатско-Тихоокеанском регионе для двойного сдерживания России и Китая. Об... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T08:47+0300

2024-09-13T08:47+0300

2024-09-13T08:47+0300

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ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники рассказали о планах по развертыванию своих ракет с Азиатско-Тихоокеанском регионе для двойного сдерживания России и Китая. Об этом рассказал заместитель главы российского Министерства обороны, генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности."В Азиатско-Тихоокеанском регионе наращивается военное присутствие стран НАТО, расширяется ударный потенциал их войск, активизируются военные учения, ориентированные на отработку конфронтационных сценариев", - заявил замглавы.Кроме того, он отметил, что ракеты средней и меньшей дальности уже ранее размещались на учениях в Европе для сдерживания России с европейской стороны. По словам Фомина, опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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россия, атр, минобороны, сша