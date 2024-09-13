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Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России
Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России
Японская марка Suzuki успешно продолжает свою деятельность в России, несмотря на санкционные проблемы, передает издание AutoNews.ru. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:52+0300
2024-09-13T11:52+0300
россия
suzuki
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Японская марка Suzuki успешно продолжает свою деятельность в России, несмотря на санкционные проблемы, передает издание AutoNews.ru.Отмечается, что у официальных дилеров марки представлено разнообразие новинок, и цены на все автомобили фиксированы. Однако согласно ритейлерам Autonews.ru, в октябре цены на автомобили Suzuki вырастут на 250 тысяч рублей.Некоторые из новых моделей доступны автолюбителям по приятным ценам. Так, в списке самых бюджетных моделей представлены Suzuki Grand Vitara с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., цена на этот автомобиль составляет 4,1 млн рублей.Еще одна новинка, Suzuki Ertiga, оснащена двигателем той же мощности и доступна от 2 360 000 рублей с учетом скидок. Suzuki Baleno предлагает двигатель 1,5 литра с мощностью 105 л.с. и доступна по цене от 2 089 000 рублей. Если есть желание приобрести пятидверный вариант, то стоит обратить внимание на новую модель Suzuki Jimny с двигателем мощностью 105 л.с. стоит от 3,6 миллиона рублей с учетом скидок, заключили в издании.
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россия, suzuki
РОССИЯ, Suzuki
11:52 13.09.2024
 
Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России

AutoNews.ru: Suzuki Baleno и Ertiga вошли в топ дешевых японских моделей в РФ

© Фото : Suzuki Motor CorporationАвтомобиль Suzuki Baleno
Автомобиль Suzuki Baleno - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : Suzuki Motor Corporation
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Японская марка Suzuki успешно продолжает свою деятельность в России, несмотря на санкционные проблемы, передает издание AutoNews.ru.
Отмечается, что у официальных дилеров марки представлено разнообразие новинок, и цены на все автомобили фиксированы. Однако согласно ритейлерам Autonews.ru, в октябре цены на автомобили Suzuki вырастут на 250 тысяч рублей.
Некоторые из новых моделей доступны автолюбителям по приятным ценам. Так, в списке самых бюджетных моделей представлены Suzuki Grand Vitara с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., цена на этот автомобиль составляет 4,1 млн рублей.
Еще одна новинка, Suzuki Ertiga, оснащена двигателем той же мощности и доступна от 2 360 000 рублей с учетом скидок. Suzuki Baleno предлагает двигатель 1,5 литра с мощностью 105 л.с. и доступна по цене от 2 089 000 рублей. Если есть желание приобрести пятидверный вариант, то стоит обратить внимание на новую модель Suzuki Jimny с двигателем мощностью 105 л.с. стоит от 3,6 миллиона рублей с учетом скидок, заключили в издании.
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