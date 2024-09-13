https://1prime.ru/20240913/avto-851541357.html

Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России

Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Названы ТОП-4 самых дешевых Suzuki в России

Японская марка Suzuki успешно продолжает свою деятельность в России, несмотря на санкционные проблемы, передает издание AutoNews.ru. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T11:52+0300

2024-09-13T11:52+0300

2024-09-13T11:52+0300

россия

suzuki

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/14/848333421_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_23fba133c99630a4aa3897542bf55296.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Японская марка Suzuki успешно продолжает свою деятельность в России, несмотря на санкционные проблемы, передает издание AutoNews.ru.Отмечается, что у официальных дилеров марки представлено разнообразие новинок, и цены на все автомобили фиксированы. Однако согласно ритейлерам Autonews.ru, в октябре цены на автомобили Suzuki вырастут на 250 тысяч рублей.Некоторые из новых моделей доступны автолюбителям по приятным ценам. Так, в списке самых бюджетных моделей представлены Suzuki Grand Vitara с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., цена на этот автомобиль составляет 4,1 млн рублей.Еще одна новинка, Suzuki Ertiga, оснащена двигателем той же мощности и доступна от 2 360 000 рублей с учетом скидок. Suzuki Baleno предлагает двигатель 1,5 литра с мощностью 105 л.с. и доступна по цене от 2 089 000 рублей. Если есть желание приобрести пятидверный вариант, то стоит обратить внимание на новую модель Suzuki Jimny с двигателем мощностью 105 л.с. стоит от 3,6 миллиона рублей с учетом скидок, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240909/ciaz-851453936.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, suzuki