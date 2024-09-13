https://1prime.ru/20240913/banki-851550466.html

ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах

ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах

ЦБ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о клиентах материнским структурам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:37+0300

2024-09-13T15:37+0300

2024-09-13T15:54+0300

банк россии

банк россии

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данные

данные клиентов

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЦБ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о клиентах материнским структурам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания... Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков", — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.Запрет распространяется на данные клиентов, включая персональные данные, для формирования различных списков и перечней. Исключением является информация, необходимая для проведения платежа.ЦБ предписал российским "дочкам" иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технических барьеров для них."Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, запрещающие отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", — сказала она.

https://1prime.ru/20240913/stavka-851550379.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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