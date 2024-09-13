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ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах
ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах
ЦБ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о клиентах материнским структурам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:37+0300
2024-09-13T15:54+0300
банк россии
банк россии
банки
данные
данные клиентов
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЦБ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о клиентах материнским структурам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания... Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков", — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.Запрет распространяется на данные клиентов, включая персональные данные, для формирования различных списков и перечней. Исключением является информация, необходимая для проведения платежа.ЦБ предписал российским "дочкам" иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технических барьеров для них."Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, запрещающие отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", — сказала она.
https://1prime.ru/20240913/stavka-851550379.html
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банк россии, банки, данные, данные клиентов
Банк России, Банк России, Банки, данные, данные клиентов
15:37 13.09.2024 (обновлено: 15:54 13.09.2024)
 
ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах

ЦБ запретил "дочкам" иностранных банков в РФ передавать данные о клиентах

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЦБ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о клиентах материнским структурам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания... Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков", — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
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Запрет распространяется на данные клиентов, включая персональные данные, для формирования различных списков и перечней. Исключением является информация, необходимая для проведения платежа.
ЦБ предписал российским "дочкам" иностранных банков не отказывать клиентам в переводах в валюте и не создавать технических барьеров для них.
"Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания, запрещающие отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону", — сказала она.
 
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